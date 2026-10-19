Backrohr putzen: Der Socken-Trick ist DIE Geheimwaffe

Ofenreinigung leicht gemacht: Mit diesem Hack bekommst du alle kleinen Ritzen sauber.

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Die Reinigung des Backrohrs ist keine beliebte Aufgabe: Nachdem man mühselig Fettspritzer und verkrustete Flecken wegbekommen hat und die Glasscheibe wieder schön glänzt, bleibt meistens noch ein Ärgernis: Zwischen den Scheiben der Türe setzt sich besonders gerne Dreck ab, den man schwer wegkriegt.

Schuld daran ist eine kleine Lücke zwischen den Scheiben, durch die auch zarte Hände nicht passen. Für Schmutz ist sie aber gerade groß genug und der findet den Weg natürlich immer.

Ran an den Dreck

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Um den Dreck auch aus dieser Ritze zu bekommen, brauchst du nicht viel - und du findest wahrscheinlich alles im Haushalt. Du nimmst einfach zwei Socken, im Idealfall welche, die du ohnehin aussortieren wolltest. Dann benötigst du noch eine Streichpalette, wie man sie zum Verteilen von Cremes und Glasuren für eine Torte benutzt.

Du benetzt die Socke mit warmem Wasser und etwas Spülmittel, stülpst sie über die Streichpalette und schiebst sie zwischen die Scheiben. Dabei kannst du vorsichtig Druck ausüben. Anschließend wischst du mit einer trockenen Socke nach und das Backrohr schaut wieder aus wie neu.