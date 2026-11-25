Wenn es draußen kalt wird, läuft der Backofen wieder auf Hochtouren. Doch ein Blick auf das Backblech kann einem schnell den Appetit verderben: Eingebrannte Fettflecken und hartnäckige Verkrustungen machen sich breit. Die gute Nachricht: Mit einfachen Hausmitteln wird das Backblech wieder sauber – ganz ohne mühsames Schrubben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, beginnt die gemütliche Back- und Bratsaison. Ob Weihnachtskekse, Braten oder Ofengemüse: Das Backblech ist im Winter besonders häufig im Einsatz. Doch während die Köstlichkeiten schnell verputzt sind, bleiben Fettflecken, Zuckerreste und dunkle Verkrustungen zurück.



Wer jetzt zu Stahlwolle und Scheuerschwamm greift, macht sich nicht nur unnötig viel Arbeit, sondern riskiert auch Kratzer auf der Oberfläche. Dabei gibt es einige einfache Tricks, mit denen sich selbst hartnäckige Rückstände deutlich leichter entfernen lassen.

Natron: Der Geheimtipp gegen hartnäckige Verkrustungen

Natron gehört zu den beliebtesten Helfern im Haushalt und auch beim verschmutzten Backblech kann es seine Stärken ausspielen. So funktioniert der Trick:

Etwas Natron mit warmem Wasser zu einer dickflüssigen Paste verrühren. Die Mischung großzügig auf die eingebrannten Stellen auftragen. Mindestens 30 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen die Paste mehrere Stunden oder über Nacht wirken lassen. Anschließend die Rückstände mit warmem Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm entfernen.

Der Vorteil: Die Einwirkzeit übernimmt einen großen Teil der Arbeit. Oft reicht danach ein sanftes Nachwischen, statt mühsam über das gesamte Blech schrubben zu müssen.

Backpulver

Wer gerade kein Natron zu Hause hat, kann auch Backpulver ausprobieren. Es enthält Natron sowie weitere Bestandteile und eignet sich ebenfalls für eine Reinigungspaste.



Dafür ein Päckchen Backpulver mit etwas Wasser vermischen, auf den Verschmutzungen verteilen und ungefähr 30 Minuten einwirken lassen. Danach das Blech mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm reinigen. Bei besonders alten Verkrustungen kann eine längere Einwirkzeit sinnvoll sein. Wichtig: Backpulver und Natron sind nicht völlig identisch, können aber beide bei leichten bis mittleren Verschmutzungen hilfreich sein.

Backblech © Getty Images

Salz

Auch gewöhnliches Speisesalz kann bei bestimmten Verschmutzungen helfen. Dazu das Backblech mit einer großzügigen Schicht Salz bedecken und bei etwa 50 Grad Celsius für 30 bis 60 Minuten in den Backofen geben. Verfärbt sich das Salz braun, wird das Blech vorsichtig herausgenommen und vollständig abgekühlt. Anschließend das Salz samt gelösten Rückständen entfernen und das Backblech mit warmem Wasser und Spülmittel nachreinigen. Gerade bei eingebrannten Essensresten kann diese Methode einen Versuch wert sein.

Spülmaschinentab

Wenn Hausmittel allein nicht ausreichen, kann ein Spülmaschinentab helfen. Seine Reinigungsbestandteile sind darauf ausgelegt, Fett und Speisereste zu lösen. So geht's:

Das verschmutzte Backblech auf eine hitzebeständige Unterlage stellen. Einen Spülmaschinentab darauflegen. Vorsichtig heißes Wasser darübergeben, bis die verschmutzten Stellen bedeckt sind. Die Mischung einwirken lassen – bei starken Verkrustungen auch länger. Anschließend das Blech gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Besonders wichtig ist das gründliche Nachspülen, damit keine Reinigungsmittelreste auf dem Blech zurückbleiben.

Vorsicht bei Essig und Zitronensäure

Essig und Zitronensäure werden ebenfalls häufig als Hausmittel gegen Verschmutzungen empfohlen. Allerdings sind sie nicht für jedes Backblech geeignet.

Vor allem bei Aluminiumblechen ist Vorsicht geboten: Säurehaltige Mittel können die Oberfläche angreifen. Auch bei beschichteten Blechen sollte man sich unbedingt an die Pflegehinweise des Herstellers halten. Ein weiterer Tipp: Essig und Natron nicht einfach als vermeintliches Wundermittel miteinander vermischen. Beide reagieren miteinander und neutralisieren sich teilweise. Für die Reinigung ist es deshalb häufig sinnvoller, ein geeignetes Mittel gezielt einzusetzen.