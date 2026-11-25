Minusgrade und Frost machen vielen Pflanzen im Garten zu schaffen. Doch du musst nicht sofort Gartenvlies oder speziellen Winterschutz besorgen: Ein einfacher Alltagsgegenstand kann im Notfall helfen, empfindliche Pflanzen vor der Kälte zu schützen.

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Die Temperaturen sinken, der erste Frost ist da und für manche Pflanzen im Garten wird es jetzt ungemütlich. Wer gerade kein Gartenvlies oder anderes Schutzmaterial zu Hause hat, muss aber nicht gleich in den nächsten Baumarkt fahren. Ein einfacher Trick hilft im Notfall: Alte Handtücher können empfindliche Pflanzen kurzfristig vor der Kälte schützen.

Alte Handtücher als Frostschutz: So funktioniert der Trick

Bevor ausrangierte Handtücher im Altkleidersack landen, solltest du ihnen vielleicht noch eine zweite Chance geben. Denn bei einem plötzlichen Kälteeinbruch können sie im Garten durchaus nützlich sein. Das dicke Frotteegewebe bildet eine zusätzliche isolierende Schicht und kann dabei helfen, empfindliche Pflanzen vor leichtem Frost und kaltem Wind zu schützen.



Dafür wickelst du ein altes Handtuch locker um den Topf oder legst es vorsichtig über die Pflanze. Bei größeren Gewächsen kannst du den Stoff mit einer Gartenschnur oder Wäscheklammern befestigen. Achte dabei darauf, dass die Pflanze nicht zusammengedrückt wird und das Handtuch nicht zu schwer auf den Trieben liegt.



Besonders praktisch ist der Trick bei Kübelpflanzen, deren Töpfe draußen stehen und bei einem plötzlichen Temperatursturz zusätzlichen Schutz brauchen. Denn auch der Wurzelballen im Topf kann schnell auskühlen.

Darauf solltest du beim Abdecken achten

Handtuch © Getty Images

Ganz ohne Vorsicht solltest du die alten Handtücher allerdings nicht einsetzen. Wichtig ist, dass sie möglichst trocken sind. Feuchte Stoffe können bei Frost selbst auskühlen und sollten nicht dauerhaft auf den Pflanzen liegen bleiben. Außerdem solltest du die Abdeckung tagsüber wieder entfernen, sobald die Temperaturen steigen. So bekommen die Pflanzen ausreichend Licht und Luft und es kann sich keine übermäßige Feuchtigkeit darunter stauen.



Am besten verwendest du leichte Baumwollhandtücher und legst sie locker über die Pflanze, ohne empfindliche Blätter oder Zweige zu beschädigen. Wenn möglich, kannst du den Stoff mithilfe einiger Stäbe so befestigen, dass er nicht direkt auf den Trieben aufliegt.



Wichtig: Alte Handtücher sind eine kurzfristige Notlösung für leichte Frostnächte und ersetzen keinen richtigen Winterschutz. Bei starkem oder länger anhaltendem Frost solltest du auf geeignetes Gartenvlies, Jute oder andere dafür vorgesehene Materialien zurückgreifen. Besonders frostempfindliche Kübelpflanzen müssen gegebenenfalls an einen geschützten, frostfreien Ort gebracht werden.