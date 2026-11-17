Wer seinen Rasenmäher nach dem letzten Rasenschnitt einfach über den Winter in die Garage stellt, riskiert böse Überraschungen.

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Die Gartensaison ist vorbei und der Rasenmäher hat seine wohlverdiente Pause. Doch Vorsicht: Einfach abstellen, abdecken und bis zum Frühjahr vergessen? Das kann sich schnell als teurer Fehler herausstellen. Denn die Wintermonate sind für Gartengeräte eine echte Belastungsprobe. Wer seinen Rasenmäher falsch einlagert, muss im Frühjahr möglicherweise mit einem streikenden Motor, einem beschädigten Akku oder rostigen Bauteilen rechnen. Dabei lässt sich das mit wenigen Handgriffen verhindern.

Alter Sprit im Tank

Ein besonders häufiger Fehler passiert bei Benzin-Rasenmähern: Der Kraftstoff bleibt über den gesamten Winter im Tank. Das Problem: Benzin verliert bei längerer Lagerung an Qualität. Es können Ablagerungen entstehen, die Leitungen und Vergaser verstopfen. Im schlimmsten Fall springt der Rasenmäher im Frühjahr nicht mehr an und muss aufwendig gereinigt werden.

Deshalb sollte der Kraftstoff vor der Winterpause entsprechend den Vorgaben des Herstellers behandelt werden. Viele Hersteller empfehlen, Tank und Kraftstoffsystem vollständig zu entleeren. Andere erlauben beziehungsweise empfehlen die Lagerung mit geeignetem Kraftstoffstabilisator. Wichtig: Hier gibt es keine pauschale Lösung für alle Modelle. Ein Blick in die Bedienungsanleitung lohnt sich.

Rasenmäher © Getty Images/iStockphoto

Feuchte Grasreste einfach dranlassen

Nach dem letzten Mähen fehlt häufig die Motivation für eine gründliche Reinigung. Schließlich wird der Rasenmäher ohnehin mehrere Monate nicht mehr gebraucht. Doch genau das kann zum Problem werden. Feuchte Grasreste und Schmutz sammeln sich am Mähdeck, an den Messern und im Auswurfkanal. Sie halten Feuchtigkeit fest und können Korrosion begünstigen. Besonders Stahlgehäuse sind davon betroffen.

Deshalb gilt: Vor dem Einlagern das Mähgehäuse, die Messer und den Fangkorb gründlich von Gras- und Schmutzresten befreien. Eine Bürste und ein geeigneter Schaber aus Holz oder Kunststoff sind dafür gute Helfer. Anschließend sollten alle gereinigten Teile vollständig trocknen.

Den Rasenmäher mit dem Hochdruckreiniger bearbeiten

Ein Hochdruckreiniger scheint die perfekte Lösung zu sein, um hartnäckige Verschmutzungen schnell loszuwerden. Doch Vorsicht: Ein zu kräftiger Wasserstrahl kann mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Wasser kann in Dichtungen, elektrische Bauteile und empfindliche Motorkomponenten eindringen. Das kann langfristig zu Korrosion und Funktionsstörungen führen. Besser ist eine vorsichtige Reinigung mit Bürste, Tuch und gegebenenfalls wenig Wasser. Bei Elektro- und Akku-Rasenmähern sollte die Reinigung grundsätzlich besonders zurückhaltend erfolgen.

Akkus in der Kälte vergessen

Auch Besitzer von Akku-Rasenmähern sollten jetzt genau hinschauen. Denn ein häufiger Fehler ist es, den Akku einfach im Gerät zu lassen und ihn in einer ungeheizten Gartenhütte abzustellen. Kälte und ein ungünstiger Ladezustand können dem Akku zusetzen. Wird er über Monate nahezu leer gelagert, drohen Kapazitätsverluste oder eine Tiefentladung. Entnehmbare Akkus sollten separat, trocken und bei etwa 10 bis 15 Grad Celsius aufbewahrt werden. Die meisten Lithium-Ionen-Akkus fühlen sich bei einer Lagerladung von ca. 50 bis 80 % am wohlsten, prüfe den Stand zur Sicherheit einmal im Winter.

Wichtig: Die konkreten Empfehlungen können je nach Akkuhersteller und Modell abweichen. Den Akku außerdem nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen lagern.

Rasenmäher © Getty Images

Den Rasenmäher einfach draußen unter einer Plane parken

Kein Platz in der Garage? Dann landet der Rasenmäher schnell unter einer Plane im Garten. Doch auch das ist keine ideale Lösung. Bei starken Temperaturwechseln kann sich unter einer schlecht belüfteten Abdeckung Kondenswasser bilden. Die Feuchtigkeit bleibt am Gerät und begünstigt Rost. Auch empfindliche elektrische Komponenten können darunter leiden.

Besser ist ein trockener, geschützter und möglichst frostfreier Lagerplatz. Ideal sind eine Garage, ein trockener Keller oder ein geeigneter Geräteschuppen. Wer nur eine Abdeckung zur Verfügung hat, sollte auf eine geeignete, atmungsaktive Lösung achten.

Der Rasenmäher braucht im Winter mehr Aufmerksamkeit, als viele Gartenbesitzer denken. Wer altes Benzin im Tank lässt, feuchte Grasreste nicht entfernt oder den Akku falsch lagert, riskiert unnötige Schäden und teure Reparaturen. Dabei reichen oft schon 30 bis 60 Minuten Pflege, um das Gerät für die Winterpause vorzubereiten.