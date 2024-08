Kogler gibt "Versprechen" bei Nationalstadion

Sportminister Werner Kogler geht mit "hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es in den nächsten Jahren ein Nationalstadion geben wird.

In einer kleinen Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärte Sportminister Werner Kogler (Grüne), dass es mit "hoher Wahrscheinlichkeit" in den nächsten zehn Jahren ein Nationalstadion geben wird. Kogler legte auch sogleich zwei mögliche Szenarien vor:

"Einerseits kann im jetzigen Stadion 'was ultramodernes gemacht werden", so Kogler über das Ernst-Happel-Stadion. Als Vorbild nannte er etwa das Olympia Stadion in Berlin, welches genau gleich alt sei. Zudem betonte Kogler, dass es eine "Multifunktionsarena" werden müsse. Das heißt: "Dort müssen Konzerte stattfinden können, dort muss es Verkaufsgeschäfte geben, dort wird es Hotels drinnen geben", so Kogler.





Private Finanzierung und "möglicher Neubau"

Damit solle auch eine teilweise private Finanzierung sichergestellt werden, damit "der Steuerzahler, die Steuerzahlerin nicht allein viele Hunderte Millionen zahlen müssen." Dies sei auch so mit dem Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) besprochen worden.

Dasselbe gelte aber auch für "einen möglichen Neubau", so Kogler. "Der ist ja überhaupt nicht vom Tisch". Man verhandle gut mit den Bundesländern, "Wien und Steiermark sind im Wettbewerb", so Kogler. "Ich gehe davon aus, dass wir dieses Nationalstadion weiterbringen. Und da ist das mehr als ein Versprechen".