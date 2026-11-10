Fast jeder macht es falsch: Diese Regeln gelten für Weihnachtsdeko am Balkon

Die Weihnachtszeit rückt näher und vielerorts verwandeln sich Fenster und Balkone wieder in stimmungsvolle Lichtermeere. Doch so schön die festliche Beleuchtung auch ist: Beim Dekorieren gibt es einiges zu beachten.

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Wenn die Abende kürzer werden, beginnt sie wieder: Die Zeit der blinkenden Lichterketten, der kletternden Weihnachtsmänner und der leuchtenden Rentiere im Vorgarten. Doch wer beim Dekorieren einfach draufloslegt, riskiert womöglich böse Überraschungen. Denn längst nicht alles, was festlich funkelt, ist auch erlaubt. Eine wichtige Regel wird dabei jedes Jahr von unzähligen Haushalten gebrochen und sorgt im schlimmsten Fall für mächtig Ärger mit den Nachbarn.

Diese Deko-Regel brechen alle

Weihnachtsdeko © Getty Images/Westend61

Jeder kennt ihn: Den Nachbar-Balkon, der die halbe Straße die ganze Nacht hindurch in grelles LED-Licht taucht. Genau hier lauert der häufigste Fehler. Zwar gehört das weihnachtliche Dekorieren des Balkons und der Wohnung grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch. Dennoch gibt es eine klare Grenze: die Nachtruhe. Wenn sich Nachbarn durch helles oder blinkendes Licht beim Schlafen gestört fühlen, müssen Lichterketten und Leucht-Rentiere in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr gedimmt oder ganz abgeschaltet werden.



Wer seine leuchtende Winterlandschaft einfach die ganze Nacht durchlaufen lässt, begeht gewissermaßen eine Ruhestörung, denn auch extreme Lichteinflüsse müssen Nachbarn nicht hinnehmen. Der einfachste Trick: Einfach eine Zeitschaltuhr anbringen.

Tabuzone Hausfassade

Du hast einen tollen XXL-Weihnachtsmann gekauft und willst ihn mit ein paar Schrauben an der Hauswand befestigen? Das ist keine gute Idee. Die Hausfassade gehört (anders als das Innere Ihres Balkons) nicht zu deiner Wohnung. Wer für die Lichterkette oder Deko-Figuren Löcher in die Außenwand bohrt, beschädigt die Bausubstanz. Hierfür benötigst du im Vorfeld die Zustimmung deines Vermieters oder (als Eigentümer) der Miteigentümergemeinschaft.

Richtig befestigen

Stelle unbedingt sicher, dass deine Dekoration sturm- und wetterfest angebracht ist. Ein riesiges Deko-Rentier, das bei einem Wintersturm vom Balkon im dritten Stock auf den Gehweg kracht, ist lebensgefährlich. Werden Menschen verletzt oder parkende Autos beschädigt, haftest du vollumfänglich.

Weihnachtsdeko © Getty Images/iStockphoto

Vorsicht im Stiegenhaus

Und wie sieht es vor der Wohnungstür aus? In den eigenen vier Wänden und an den Fenstern hast du größtenteils freie Hand, solange du das Fenster nicht beschädigst. Doch Vorsicht beim allgemeinen Stiegenhaus: Dies ist eine Gemeinschaftsfläche. Aus brandschutztechnischen Gründen und um Fluchtwege freizuhalten, haben Vermieter und Nachbarn hier das Recht, die Entfernung von Wichteln, Kränzen und Co. zu verlangen.