Jennifer Aniston liefert uns die ultimative Weihnachtsdeko-Inspiration

Der November läutet die gemütlichste Zeit des Jahres ein. Höchste Zeit also, unseren vier Wänden einen festlichen Look zu verpassen. Dass es dafür weder viel Glitzer noch opulente Deko braucht, beweist Hollywood-Star Jennifer Aniston. Von ihrem stilvollen Weihnachtslook lassen wir uns heuer inspirieren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jennifer Aniston ist nicht nur eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, sondern auch eine echte Interior-Liebhaberin mit einem ausgeprägten Gespür für Ästhetik. Ihr wunderschönes Haus in Bel Air, das im Jahr 1965 von dem Architekten A. Quincy Jones erbaut wurde, hat sie gemeinsam mit dem renommierten Interior-Designer Stephen Shadley in eine warme, erdige Wohlfühloase verwandelt. Besonders ihr Wohnzimmer begeistert mit einer Kombination aus exklusivem Mid-Century-Design und einer gemütlichen Weihnachtsatmosphäre.

Jennifer Anistons stilvolles Weihnachtswohnzimmer

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Anistons Wohnzimmer dient uns in diesem Jahr als stilvolle Anleitung dafür, wie man dem Weihnachtsfest wieder eine behagliche, unaufgeregte Wärme verleiht, fernab von sterilem Minimalismus oder überladenem Kitsch. Das Wohnzimmer wirkt vielschichtig, organisch und vor allem eines: wunderbar wohnlich. Die Magie dieses Looks liegt laut Interior-Experten in drei einfachen, aber wirkungsvollen Elementen:

Gestapeltes Brennholz: Es ist nicht nur ein praktisches Must-have für den Kamin, sondern dient als echtes Design-Statement. Das rohe Holz bringt eine natürliche Textur in den Raum, nimmt den klaren Linien des Mid-Century-Stils die Strenge und erinnert sofort an romantische Abende in einer Waldhütte.

Bernsteinfarbene Beleuchtung: Schluss mit kühlem LED-Licht! Das richtige Licht ist das A und O für die Feiertagsstimmung. Bernsteinfarbenes Licht hüllt den Raum in einen warmen, goldenen Glanz, der die Seele streichelt und für Geborgenheit sorgt.

Echte Pflanzen und natürliches Grün: Anstelle von ausladenden Plastik-Girlanden setzt die Schauspielerin auf echte Pflanzen und frisches Tannengrün. Das bringt nicht nur eine herrliche Lebendigkeit und einen wunderbaren Duft ins Haus, sondern wirkt auch zeitlos, edel und nachhaltig.

Der Deko-Trend für 2026

Das Geheimnis von Jennifer Anistons Weihnachts-Konzept ist seine entspannte Eleganz. Ihr Ansatz zeigt: Dekoration muss nicht perfekt drapiert aussehen, als käme sie direkt aus dem Möbelkatalog. Sie darf – und soll – gelebt und vielschichtig wirken. Bücher, natürliche Materialien, flauschige Teppiche, organische Finishes und bequeme Sitzmöbel runden das Bild ab und machen das Wohnzimmer zu einem Ort, an dem man am liebsten stundenlang mit guten Freunden, tiefgründigen Gesprächen und einer Tasse Tee verweilen möchte.

Mach es wie Jen

Wer an Weihnachten auf wohlige Wärme, Entschleunigung und natürlichen Chic setzen möchte, sollte sich diese Inspiration zu Herzen nehmen. Verzichte auf das künstliche Glitzer und das Plastiklametta der vergangenen Jahre und setze stattdessen auf eine bodenständige, natürliche Wärme, die bis weit über Neujahr hinaus anhält.



Der Schlüssel zur Raumgestaltung liegt darin, klare Linien mit einer rustikalen, "festlichen Waldatmosphäre" in Einklang zu bringen. Ein paar Holzscheite dekorativ neben dem Kamin oder in einer Nische aufstapeln, in warme Leuchtmittel investieren und frische Zweige locker in Vasen arrangieren, schon zieht der entspannte California-Hollywood-Charme auch in dein Wohnzimmer ein.