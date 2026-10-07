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Mega-Deal: Dieser Weltstar hat Angelina Jolies Luxusvilla gekauft

LR
von
Frau mit langen blonden Haaren in schwarzem Outfit vor unscharfem Hintergrund.
© Getty Images for BFI
Angelina Jolie hat sich von ihrer Luxusvilla in Los Angeles getrennt. Doch wer zieht in das spektakuläre Anwesen mit der atemberaubenden Hollywood-Geschichte? Laut Berichten ist es keine Geringere als die "Queen of Pop" höchstpersönlich.
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Angelina Jolie hatte das Anwesen 2017, kurz nach ihrer Trennung von Brad Pitt, für 24,5 Millionen Dollar gekauft, als sicheren Rückzugsort für sich und ihre sechs Kinder. Im Mai kam dann der Verkaufsversuch: Für stolze 29,85 Millionen Dollar sollte das historische Haus den Besitzer wechseln. Doch die Käufer blieben aus. Jolie musste den Preis schließlich um rund fünf Millionen Dollar nach unten korrigieren. Mit Erfolg: Jetzt soll die Luxus-Immobilie einen prominenten neuen Besitzer gefunden haben.

Madonna kauft Jolies Anwesen

Frau im cremefarbenen Anzug mit weißer Blume hält Zigarre auf einem eleganten Gala-Event.
Madonna © Kevin Mazur/Getty Images for The

Wie US-Medien berichten, soll keine Geringere als Madonna die neue Hausherrin der Traumvilla im exklusiven Laughlin Park in Los Feliz, Los Angeles, sein. Rund 24,75 Millionen US-Dollar (etwa 22 Millionen Euro) soll die Musik-Ikone für das Luxus-Anwesen hingeblättert haben. Damit sicherte sich die Queen of Pop ein echtes Schmuckstück  und ein Stück Hollywood-Glamour der Extraklasse.

Luxus pur auf den Spuren von Charlie Chaplin

Das Haus lässt wirklich keine Wünsche offen und ist ein echtes Stück Hollywood-Geschichte. Ursprünglich 1913 erbaut, gehörte es ab 1916 dem legendären Filmemacher Cecil B. DeMille, der es sogar durch einen Glaskorridor mit dem Nachbarhaus von Komik-Legende Charlie Chaplin verbinden ließ.

Was Madonna für ihr Geld bekommt? Auf dem über 8.000 Quadratmeter großen, streng bewachten Grundstück erwartet sie eine Wohnfläche von etwa 1.000 Quadratmetern. Die Traumvilla bietet sechs Schlafzimmer, zehn Badezimmer, eine eigene Bibliothek und einen klimatisierten Weinkeller. Und als ob das nicht reicht, ist die Außenanlage eine Oase der Ruhe: Ein riesiger Pool samt Poolhaus, ein Teehaus, ein verstecktes Baumhaus, Rosengärten und ein Ausblick, der vom weltberühmten Griffith Observatory bis hinunter zum Ozean reicht.

Darum verlässt Angelina Jolie ihr Zuhause

Wegen der strengen Sorgerechtsauflagen nach der Scheidung von Brad Pitt war die 51-jährige Schauspielerin all die Jahre mehr oder weniger an Kalifornien gebunden. Doch am 12. Juli 2026 feierten ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne, ihren 18. Geburtstag. Damit sind alle Kids volljährig und Angelina ist endlich frei.

In vergangenen Interviews betonte Jolie immer wieder, dass ihr in L.A. die Menschlichkeit fehle und sie den Hollywood-Trubel hinter sich lassen wolle. Jetzt zieht es sie in die Welt hinaus. Vor allem Asien und insbesondere Kambodscha sollen künftig eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen. Das Land, in dem sie ihren Adoptivsohn Maddox kennenlernte und das sie selbst als ihre "zweite Heimat" bezeichnet, könnte damit zum Mittelpunkt ihres neuen Lebens werden.

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