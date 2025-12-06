Gerüchte um Ehe-Aus: Jetzt spricht JD Vance

Nachdem seine Frau, Usha Vance, ohne Ehering bei einem offiziellen Termin erschien, wurde über eine mögliche Ehekrise spekuliert.

Ende November sorgte ein kleines Detail für großes Aufsehen: Usha Vance, die Frau des US-Vizepräsidenten JD Vance, erschien bei einem offiziellen Termin ohne ihren Ehering.

Dies löste sofort Spekulationen über eine mögliche Ehekrise aus. Kurz zuvor hatte JD Vance bei einer Veranstaltung der Organisation „Turning Point USA“ eine innige Umarmung mit Erika Kirk, der Witwe des im September 2025 erschossenen Aktivisten Charlie Kirk, ausgetauscht. In den sozialen Medien, insbesondere auf der Plattform X, wurde schnell die Vermutung laut, dass Vance nach diesem Moment bewusst auf seinen Ring verzichtet habe, um ein Zeichen zu setzen.

© getty

Reaktionen auf die Gerüchte

In einem Interview mit „NBC News“ nahm JD Vance nun Stellung zu den Spekulationen. „Ich glaube, wir finden es irgendwie amüsant“, sagte der Trump-Vize und betonte, dass er die Schlagzeilen über sein Privatleben gelassen nehme. „Bei allem im Leben nimmt man das Gute wie das Schlechte hin“, fügte er hinzu und versicherte, dass seine Ehe „so stark wie eh und je“ sei.

Umgeben von Fotos seiner Frau Usha und ihrer gemeinsamen Kinder Ewan (8), Vivek (5) und Mirabel (3) erklärte er, dass Usha sich gut in ihrer neuen Rolle als Second Lady der USA eingefunden habe.

Usha Vance reagiert auf die Spekulationen

Bereits vor einigen Tagen hatte Usha Vance klargestellt, dass sie „Mutter von drei kleinen Kindern“ sei und oft im Alltag mit dem Abwasch und der Kinderbetreuung beschäftigt sei. Dabei könne es schon mal passieren, dass sie ihren Ring vergesse. „Ich denke, es ist einfach ein sehr menschlicher Moment“, sagte sie.

© getty

Der Auftritt bei „Turning Point USA“ und die Reaktion von Erika Kirk

Der Ursprung der Spekulationen liegt in einem öffentlichen Auftritt von JD Vance am 29. Oktober bei einer Veranstaltung der Organisation „Turning Point USA“. Bei seiner Begrüßung von Erika Kirk, der Witwe von Charlie Kirk, kam es zu einer innigen Umarmung zwischen den beiden.

© Getty Images

Dabei legte Vance seine Hände auf ihre Taille und Kirk fuhr ihm durch die Haare. Später erklärte Erika Kirk, dass sie jedem eine Umarmung gebe, der eine brauche, und dass dies ihre Art sei, Liebe zu zeigen.