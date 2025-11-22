Alles zu oe24VIP
Usha Vance
© getty

Mit Melania

Gerüchte um Ehekrise: Vance-Ehefrau trägt keinen Ring mehr!

22.11.25, 16:06
Beim Auftritt mit Melania Trump in North Carolina zeigte sich Usha Vance - Ehefrau von JD Vance und einer von Trumps engsten Vertrauten - ohne Ehering. Das Detail entfacht erneut Spekulationen über eine angebliche Ehekrise beim Second Couple.  

Beim Besuch des US-Marinestützpunkts Camp Lejeune in Richlands (North Carolina) sorgte Usha Vance, Ehefrau von US-Vizepräsident JD Vance, für Aufsehen. Auf Fotos von ihrer Ankunft, einer Rede vor Militärangehörigen und einem Schulbesuch ist die Anwältin lächelnd, aber ohne Ehering zu sehen.

Usha Vance
© getty

Gerüchte vermehren sich

Der ringlose Auftritt liefert neuen Stoff für Spekulationen, die dem Paar seit Wochen eine Ehekrise sowie JD Vance eine zu enge Beziehung zu Erika Kirk, der Witwe des erschossenen Aktivisten Charlie Kirk, nachsagen. Auslöser war eine auffällig innige Umarmung des Vizepräsidenten mit der Trauernden bei einer Gedenkveranstaltung im Oktober. Selbst konservative Kreise diskutierten die Szene.

Usha Vance
© Getty

Usha Vance
© getty

Vance selbst verstärkte die Diskussionen unfreiwillig, als er bei einer Fragerunde bedauerte, dass seine indischstämmige Frau nicht zum Katholizismus konvertieren wolle. Usha Vance ist Hinduistin. Zwar betonte er, ihre Entscheidung zu akzeptieren, dennoch löste die Aussage Kritik aus – inklusive des Vorwurfs, seine Frau öffentlich bloßgestellt zu haben.

Sprecher liefert banale Erklärung

Ein Sprecher der Second Lady erklärte gegenüber „USA Today“, dass Usha Vance als Mutter dreier kleiner Kinder viel Abwasch mache, Bäder einlasse und manchmal schlicht ihren Ring vergesse. Hinweise auf Streit zwischen dem Paar habe es beim Termin in Maryland nicht gegeben.

