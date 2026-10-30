Hugh Grants ikonisches Haus aus "Notting Hill" wird verkauft

Eine blaue Tür machte dieses Londoner Haus weltberühmt. Jetzt steht die Adresse aus dem Kultfilm "Notting Hill" zum Verkauf – und gewährt einen Blick in überraschend luxuriöse Räume. Der Preis kommt auf stolze 7,5 Millionen Pfund (rund 9 Millionen Euro).

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Einmal dort wohnen, wo Hugh Grant als schüchterner Buchhändler William Thacker sein Herz an Julia Roberts verlor: Für Fans von "Notting Hill" könnte dieser Traum jetzt wahr werden. Das Haus mit der berühmten blauen Eingangstür an der Londoner Westbourne Park Road sucht neue Besitzer. Angeboten wird die Immobilie von UK Sotheby’s International Realty für 7,5 Millionen Pfund. Dafür gibt es rund 256 Quadratmeter Fläche, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, eine Terrasse, einen Garten und jede Menge Filmgeschichte.

Die berühmte blaue Tür des Hauses ist ein beliebtes Fotomotiv © PA Images via Getty Images

Hinter der blauen Tür wartet eine Überraschung

Seit die Liebeskomödie 1999 ins Kino kam, gehört der Eingang zu den bekanntesten Fotomotiven des Viertels. Unvergessen ist etwa der Auftritt von Williams Mitbewohner Spike, gespielt von Rhys Ifans, der sich in Unterwäsche vor den wartenden Paparazzi präsentiert.

Wie es hinter der Tür tatsächlich aussieht, dürfte allerdings auch eingefleischte Fans überraschen. Denn während das Haus für die Außenaufnahmen von Williams Zuhause genutzt wurde, entstanden die Innenaufnahmen im Studio. Die echte Immobilie bietet eine beeindruckende Kulisse für sich.

Viel Platz zum Wohnen und Genießen

Das Herzstück ist ein fast 15 Meter langer Raum, der Küche, Essbereich und Wohnzimmer miteinander verbindet. Ursprünglich als Künstleratelier konzipiert, beeindruckt er mit einer hoch aufragenden Decke, sichtbaren Dachbalken und mehreren Oberlichten. Eine Galerie zieht sich um einen großen Teil des Raums und unterstreicht die außergewöhnliche Architektur.

Dunkle Holzböden und ein steinerner Kamin sorgen für Wärme, eine großzügige Marmorinsel macht die Küche zum Blickfang. Hier lässt sich mühelos ein Abend mit Freunden vorstellen: erst gemeinsam kochen, dann lange am Esstisch sitzen und schließlich vor dem Kamin weiterplaudern.

Über dem Wohnbereich liegt ein Arbeitszimmer auf der Galerie. Bücherregale und der Blick in den offenen Raum machen daraus einen besonders schönen Platz fürs Homeoffice.

Dachterrasse und ein versteckter Garten

Über eine Wendeltreppe geht es hinauf auf die rund 38 Quadratmeter große Dachterrasse. Eingewachsene Pflanzen und alte Ziegelmauern rahmen den Außenbereich ein, dazu gibt es Ausblicke über die Dächer von Notting Hill.

Auch auf Gartenebene wartet ein Rückzugsort: Hinter dem Haus liegt ein rund zehn Meter langer, üppig bepflanzter Innenhofgarten mit Platz zum Sitzen und Essen. Mitten in Westlondon lässt sich hier der Kaffee im Grünen genießen.

Das Hauptschlafzimmer im ersten Stock verfügt über Einbauschränke und ein großzügiges Bad mit Doppelwaschbecken, freistehender Wanne und separater Dusche. Zwei weitere Schlafzimmer und ein Duschbad liegen im Erdgeschoß. Historische Kamine, Stuck und Buntglasfenster verleihen den privaten Räumen zusätzlichen Charme.

Die kuriose Geschichte der berühmten Tür

Eine besondere Verbindung zum Film hatte das Haus schon vor den Dreharbeiten: Hier wohnte einst Richard Curtis, der das Drehbuch zu "Notting Hill" schrieb.

Dass ausgerechnet sein Zuhause im Film landete, soll Zufall gewesen sein. Produktionsdesigner Stuart Craig wählte die Adresse bei der Suche nach einem passenden Drehort aus, ohne zunächst zu wissen, dass sie dem Drehbuchautor gehörte.

Die ursprüngliche blaue Tür wurde später bei Christie’s für einen guten Zweck versteigert. Heute begrüßt eine Ersatztür in dem weltbekannten Blauton Besucher und Filmfans.

London-Flair direkt vor der Haustür

Zur prominenten Adresse kommt die Lage: Die Boutiquen, Restaurants und Cafés von Westbourne Grove und Portobello Road befinden sich ganz in der Nähe. Auch Kensington Gardens und Holland Park sind gut erreichbar. Wer hier einzieht, kauft sich also neben einem Stück Kinogeschichte auch ein Zuhause mitten in einem der charmantesten Viertel Londons.