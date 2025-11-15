Andy Lee Lang ist jetzt der Rock'n'Roll-Professor

Andy Lee Lang wurde im Rahmen seines ausverkauften Jubiläumskonzertes im Globe Wien mit dem Berufstitel "Professor" ausgezeichnet.

Andy Lee Lang feierte am Freitag, dem 14. November 2025, sein 40-jähriges Bühnenjubiläum – und erhielt dabei eine besondere Ehrung. Vor rund 1300 begeisterten Besucherinnen und Besuchern wurde dem Entertainer der Berufstitel "Professor" verliehen.

Professor Andy Lee Lang © Johannes Ehn

Beim Konzert trat Andy Lee Lang gemeinsam mit seiner Band The Spirit auf. Unterstützt wurde er außerdem von den Special Guests Maya Hakvoort, Gregor Glanz, Gary Lux und Peter Kern, die das Jubiläum zu einem musikalischen Höhepunkt machten.

Andy Lee Lang und Doris Wolfslehner © Johannes Ehn

Peter Kern, Andy Lee Lang, Maya Hakvoort, Gregor Glanz und Gary Lux © Johannes Ehn

Der festliche Moment folgte unter tosendem Applaus: Doris Wolfslehner, Vertreterin des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, überreichte auf der Bühne die Urkunde und damit die offizielle Ernennung. Auch oe24 gratuliert dem Herrn Proferssor!