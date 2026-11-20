Neues Zuhause für Hollywoods Traumpaar: Zendaya und Tom Holland sollen sich in London eine Villa für rund 10,8 Millionen Dollar gekauft haben. Fünf Schlafzimmer, ein weitläufiges Grundstück und jede Menge Privatsphäre inklusive.

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Von der Leinwandliebe zum gemeinsamen Luxusdomizil: Zendaya (30) und Tom Holland (30) sollen eine Villa in einem grünen Londoner Vorort gekauft haben. Britischen Medienberichten zufolge kostete das Anwesen 8,25 Millionen Pfund – umgerechnet etwa 10,8 Millionen Dollar.

Fünf Schlafzimmer und viel Platz für Rückzug

Das Haus soll rund 465 Quadratmeter Wohnfläche bieten, dazu fünf Schlafzimmer, vier Bäder und vier Empfangsräume. Das Grundstück umfasst gut 4.000 Quadratmeter. Wie Zendaya und Holland die Villa eingerichtet haben oder ob sie bereits eingezogen sind, ist nicht bekannt.

Auch beim Preis sollen die beiden einen bemerkenswerten Deal gemacht haben: Ursprünglich wurde die Immobilie demnach für neun Millionen Pfund angeboten. Der berichtete Kaufpreis liegt 750.000 Pfund darunter.

Im September 2021 machten Zendaya und Tom Holland ihre Liebe offiziell. © NBC via Getty Images

Ihre Liebe bleibt Privatsache

Kennengelernt haben sich die beiden bei "Spider-Man: Homecoming". Aus der Filmromanze wurde eine Beziehung, die sie lange weitgehend für sich behielten. Im Sommer sah man Zendaya immer wieder mit ihrem Ehering. Im Juni 2026 deutete Holland gegenüber "Esquire" dann erstmals an, dass ihre Hochzeit bereits stattgefunden hatte. Weitere Details wollte weder er noch sie nicht verraten.

Das neue Liebesnest passt perfekt zu dieser Zurückhaltung: viel Platz für zwei der gefragtesten Stars Hollywoods – und ein Zuhause abseits der Kameras.