Ex-Spanien-Teamchef Luis Enrique vor Chelsea-Coup

Chelseas Trainersuche könnte schon in den nächsten Tagen wieder enden.

Laut Medienberichten soll der Ex-Spanien-Teamchef Luis Enrique im Anflug auf London sein. Bereits beim Champions-League-Hit gegen Real Madrid (12.4.) soll der 52-Jährige auf die „Blues“ betreuen. Schon bevor der Posten an der Stamford Bridge frei wurde, hat das Barca-Urgestein gesagt, dass er sich in England beweisen will. Neben Enrique soll Chelsea auch mit Julian Nagelsmann intensiv verhandelt haben.

Zweite Verhandlungsrunde

Ein spanischer Journalist geht sogar nicht weiter. Er meint: "Luis Enrique wird in den nächsten Stunden neuer Chelsea-Coach werden." Zeitgleich melden britische Medien, dass sich Club-Besitzer Todd Boehly sogar schon zu einer zweiten Verhandlungsrunde mit dem Spanier treffen soll. Fakt ist: Die Amtszeit von Interimscoach Bruno Saltor wird keine lange werden. Die Frage ist nur, wann welcher Trainer-Kapazunder den heiklen Job in London übernehmen wird. Seit 2000 haben die Blues insgesamt 20 Trainer entlassen.