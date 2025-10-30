Alles zu oe24VIP
BW Linz LASK
© gepa

Heimserie

Heimstarkes Blau-Weiß empfängt formstarken LASK

30.10.25, 13:53 | Aktualisiert: 30.10.25, 17:23
Stadtduell mit Geschichte: Blau-Weiß Linz will seine Heimserie gegen den LASK ausbauen – doch unter Kühbauer läuft’s bei den Linzern wieder.

FC Blau-Weiß Linz hat gegen den LASK in der Bundesliga eine besondere Heimbilanz: Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor. (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr)

Blau-Weiß liebt klare Verhältnisse

Die Blau-Weißen haben in ihren letzten 24 Heimspielen nie unentschieden gespielt (12S 12N) – das gab’s zuletzt nur bei Salzburg und Admira. Auch gegen den LASK gewann man beide Heimduelle mit 2:0 und 1:0.

LASK mit neuem Schwung

Mit zwei Siegen in Serie unter Didi Kühbauer hat der LASK neuen Schwung aufgenommen – so viele Erfolge wie in den neun Runden davor. Und: Zwei Zu-Null-Spiele in Folge – das gab es unter Kühbauer noch nie.

Späte LASK-Tore als Waffe

75 % der LASK-Tore fallen nach der Pause – Ligaspitze. Auch im Hinspiel traf man in der 86. und 93. Minute – Blau-Weiß ist gewarnt.

