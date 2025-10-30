Hartberg gegen Austria Wien: Bricht Schmid den Heimfluch?

Hartberg will in der Südstadt gegen Austria Wien nachlegen – doch der FAK reist mit einer starken Auswärtsserie an. Bringt Coach Schmid seinen Ex-Klub ins Wanken?

Wenn der TSV Egger Glas Hartberg am Samstag auf den FK Austria Wien trifft, ist es für Hartberg-Coach Manfred Schmid ein besonderes Duell. Der Ex-Austria-Spieler und -Trainer will mit seinem Team die Bilanz gegen die Veilchen weiter aufpolieren. (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr)

Austria stark in der Südstadt

Im Hinspiel feierte Hartberg einen 3:1-Auswärtssieg – erst der zweite Erfolg gegen die Austria in den letzten 13 BL-Duellen (1U 10N zuvor). Zwei Siege in Folge gegen den FAK gelangen Hartberg zuletzt in der Saison 2020/21. Doch in der Datenpol Arena, wo Hartberg diesmal wegen Stadionumbau spielt, ist die Austria seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (5S 1U) – alle gegen Admira. Insgesamt verlor der FAK nur eines der letzten 13 Gastspiele dort (10S 2U).

FAK mit starker Auswärtsform

Die Wiener haben derzeit auswärts einen Lauf: Drei BL-Siege in Folge gab es zuletzt im Juni 2020. Ein vierter Auswärtssieg in Serie wäre ein Novum seit der Meistersaison 2012/13.

Havel glänzt, Austria effizient

Bei Hartberg ragt Elias Havel heraus: Fünf Tore, ein Assist und ein xG-Wert von 6.27 – Ligabestwert. Auch beim Hinspiel traf er gegen Austria Wien.