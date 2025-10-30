Alles zu oe24VIP
gak altach
© gepa

Trendwende?

GAK will Serie gegen Altach ausbauen – hält der Lauf?

30.10.25, 14:09 | Aktualisiert: 30.10.25, 16:58
Grazer AK ist gegen Altach seit dem Aufstieg ungeschlagen – und will das auch bleiben. Altach hofft auf die Trendwende in der Merkur Arena.

Der Grazer AK 1902 hat gegen den SCR Altach seit dem Wiederaufstieg eine weiße Weste. In fünf Bundesliga-Duellen gab es zwei Siege und drei Remis. (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr)

GAK mit klarer Statistik

Nicht nur blieb der GAK in jedem dieser Spiele ungeschlagen, sondern traf auch immer gegen die Vorarlberger. Diese Konstanz zeigt sich auch defensiv: Nur ein Kopfballgegentor bei 20 Gegentreffern – Liga-Bestwert.

Altach stabilisiert sich

Die Altacher holten in der Hinrunde 14 Punkte – so viele wie nie seit der Ligareform. Besonders auffällig: Kein Gegentor in der Anfangsviertelstunde – als einziges Team der Liga. Auch der GAK ließ im ersten Viertel kaum etwas zu, einzig das Gegentor im Hinspiel (11. Minute) stört die Bilanz.

Stürmer vs. Abwehrbollwerk

Beim GAK erzielen die Stürmer 83 % der Tore, Altach kassierte dagegen nur fünf Gegentreffer durch Angreifer – ein echtes Duell der Systeme.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
