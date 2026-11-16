Die Governors Awards liefern den heißesten Oscar-Vorgeschmack

Bei den Governors Awards 2026 verwandelten die Stars den roten Teppich in einen Laufsteg der Extraklasse. Zendaya, Emma Stone, Charlize Theron und Co. machten mit ihren Roben bereits jetzt Lust auf die Oscar-Nacht im kommenden Jahr.

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Die 17. Governors Awards galten nicht nur als erster großer Gradmesser für die heißesten Oscar-Anwärter, sondern vor allem als glamouröse Generalprobe für die Nacht der Nächte. Bis zur großen Oscar-Nacht ist es zwar noch ein Stück, doch die modische Messlatte liegt schon jetzt ziemlich hoch.

Zendaya setzt auf Vintage-Glamour

Zendaya © FilmMagic

Noch bevor die eigentliche Oscar-Saison ihren Höhepunkt erreicht, zeigten die Stars, welche modischen Geschütze sie auffahren können, allen voran die ewige Stil-Ikone Zendaya. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach setzte sie auf eine außergewöhnliche Vintage-Kreation von Giles Deacon aus der Herbst/Winter-Kollektion 2007. Das metallisch schimmernde Kleid mit seiner skulpturalen Silhouette und auffälligen Hüftpartie war alles andere als gewöhnlich und machte sie zum größten Hingucker des Abends.

Diese Stars ziehen alle Blicke auf sich

Auch Emma Stone lieferte einen eleganten Auftritt. Die Schauspielerin erschien in einer schwarzen Kreation von Louis Vuitton und unterstrich damit einmal mehr ihre Vorliebe für zeitlose Eleganz mit modischem Twist. Tessa Thompson hingegen setzte auf Schiaparelli. Das französische Modehaus ist bekannt für seine außergewöhnliche Couture-Ästhetik und extravaganten Details, eine Wahl, die perfekt zum selbstbewussten Stil der Schauspielerin passt. Die Liste der prominenten Designerlabels war lang. Sandra Hüller erschien in Chanel, Julianne Moore setzte auf Bottega Veneta und Hollywood-Legende Glenn Close wählte Giorgio Armani Privé.

Governors Awards 2026 1 / 7 Emma Stone © WireImage Florence Pugh © FilmMagic Tessa Thompson © WireImage

Ebenfalls ein Hingucker: Florence Pugh, die in einer maßgeschneiderten, puderrosa Valentino-Robe über den roten Teppich schwebte und dabei einer echten Prinzessin glich. Charlize Theron setzte dagegen auf einen ausdrucksstarken Red-Carpet-Look. Die Kreation von Designer Haider Ackermann spielte mit einer körperbetonten, selbstbewussten Ästhetik und sorgte für einen weiteren modischen Höhepunkt des Abends.

Die Männer lockern den Smoking auf

Governors Awards 2026: Die Männermode 1 / 4 Alexander Skarsgård © FilmMagic Pedro Pascal © FilmMagic Timothée Chalamet © Variety via Getty Images

Auch Alexander Skarsgård setzte auf Tom Ford. Damit zeigte sich, dass nicht nur die Damen auf dem roten Teppich modische Akzente setzen können. Die Herrenmode präsentierte sich ebenfalls stilbewusst und glamourös. So brach Pedro Pascal (in Chanel) mit den Konventionen: Statt im klassischen Smoking erschien er mit weiter, hochgeschnittener beigefarbener Bundfaltenhose, stylischem Hemd, Krawatte und seiner markanten Hornbrille. Weniger spektakulär präsentierten sich hingegen Tom Holland in einem maßgeschneiderten Look von Louis Vuitton und Timothée Chalamet in Giorgio Armani.

Diese Stars wurden geehrt

Neben den spektakulären Outfits stand natürlich auch das Kino im Mittelpunkt. Bei den Governors Awards werden Persönlichkeiten geehrt, die das Filmgeschäft nachhaltig geprägt haben. Zu den diesjährigen Ausgezeichneten zählten Schauspielerin Glenn Close, Regisseur Ridley Scott und Animator Floyd Norman, die jeweils einen Ehren-Oscar erhielten. Die Produzentinnen Christine Vachon und Pamela Koffler wurden mit dem Irving G. Thalberg Memorial Award ausgezeichnet.