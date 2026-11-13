Cara Delevingne macht es vor: So wird ein XXL-Ausschnitt alltagstauglich

Tiefe Ausschnitte, große Auftritte und jede Menge Wow-Momente: Bei der GQ-Men-of-the-Year-Party 2026 war modisch einiges geboten. Cara Delevingne und Co. zeigten sich in glamourösen Looks und machten deutlich: Ein sexy Dekolleté kann auch erstaunlich lässig wirken.

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Wenn Hollywood feiert, ist ein spektakulärer Auftritt garantiert. Am Donnerstag, dem 12. November 2026, lud das Männermagazin GQ zu seiner traditionellen Men-of-the-Year-Party nach West Hollywood. Schauplatz des glamourösen Abends war das berühmte Chateau Marmont und die Gästeliste konnte sich sehen lassen.

Cara Delevingne setzt auf XXL-Dekolleté

Cara Delevingne © WireImage

Tiefe Dekolletés, raffinierte Ausschnitte und selbstbewusste Designs sind auf dem roten Teppich nicht mehr wegzudenken. Doch dass ein XXL-Ausschnitt nicht zwangsläufig nach großer Abendrobe schreien muss, bewies vor allem Cara Delevingne. Das britische Model setzte auf einen schwarzen Blazer mit extratiefem Dekolleté, den sie ganz selbstbewusst ohne Top darunter trug. Dazu kombinierte sie eine schlichte schwarze Hose. Ihre lässig gestylten Pony-Fransen sorgten für einen entspannten Twist und machten den aufregenden Look perfekt.

Tiefe Einblicke

Monica Barbaro © Variety via Getty Images

Neben Cara Delevingne zog auch Monica Barbaro alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin setzte auf einen ebenso eleganten wie gewagten Look aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Brandon Maxwell. Das schwarz-weiße Kleid begeisterte mit einem spektakulär tiefen V-Ausschnitt, der sich beinahe bis zur Taille erstreckte. Das ärmellose, figurbetonte Oberteil mit breiten Trägern setzte ihre Figur gekonnt in Szene. Zusätzliche Cut-outs an den Seiten verliehen dem raffinierten Design eine weitere Portion Sex-Appeal.

Matt Damon, Andrew Garfield und Chris Rock im Mittelpunkt

Matt Damon und Luciana Barroso © Variety via Getty Images

Auch die männlichen Stars lieferten reichlich Gesprächsstoff. Matt Damon, Andrew Garfield und Chris Rock gehörten zu den zentralen Gesichtern der diesjährigen GQ-Ausgabe. GQ ehrte Matt Damon als "Leading Man of the Year", Andrew Garfield als "Performer of the Year" und Chris Rock als "Auteur of the Year". Die drei standen im Mittelpunkt der diesjährigen Men-of-the-Year-Feierlichkeiten. Andrew Garfield erschien in einem maßgeschneiderten Anzug von Edward Sexton, während Matt Damon auf Ralph Lauren setzte. Chris Rock präsentierte sich ebenfalls im eleganten Red-Carpet-Stil.