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Society feiert "Country Luxury" in der Wiener City

René Wastler
von
Michael Rumerstorfer, Heinz Rüdiger Schimanko und Markus Meindl
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die Habsburg Kleidermanufaktur hat ihre erste eigene Boutique in der Wiener Weihburggasse eröffnet und feierte das mit zahlreichen bekannten Gästen aus Kultur und Gesellschaft.
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In der Wiener Weihburggasse wurde mit einem festlichen Opening gefeiert. Auf rund 180 Quadratmetern Gesamtfläche, davon 105 Quadratmeter Verkaufsfläche, präsentiert die Habsburg Kleidermanufaktur ab sofort ihre Kreationen. Gerahmt von großzügigen Schaufenstern erleben Gäste hier das Konzept von "Country Luxury" – Jagd- und Gesellschaftsmode mit echtem Bestand, die für Revier und Domäne gefertigt wird.

Erwin Steinhauer und Kristina Sprenger
Erwin Steinhauer und Kristina Sprenger © Andreas Tischler / Vienna Press

Handwerkskunst mit feinen Details

Wer einen Blick auf die Stücke wirft, erkennt die aufwendige Verarbeitung. Für jedes einzelne Knopfloch werden 17 Minuten Handarbeit aufgewendet. Echte Hirschhornknöpfe stammen aus natürlichem Abwurf, während kräftig gewalkter Erzherzog-Johann-Loden und Cashmere aus italienischer Webkunst zum Einsatz kommen. Die Geschäftsführung wird seit 2023 von Markus Meindl und Michael Rumerstorfer geführt, die das Erbe der 1992 im ehemaligen Jagdschloss des Thronfolgers Franz Ferdinand gegründeten Manufaktur fortführen.

Wolfgang Köchert und Patricia Aulitzky
Wolfgang Köchert und Patricia Aulitzky © Andreas Tischler / Vienna Press

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Prominente Gäste bei Premiere

Bei der Eröffnung fanden sich zahlreiche prominente Gäste ein. Auf der Gästeliste standen unter anderem Schauspieler wie Erwin Steinhauer, Kristina Sprenger und Patricia Aulitzky, Kunst-Expertin Agnes Husslein, Juwelier Wolfgang Köchert, Moderatorin Christa Kummer sowie viele weitere bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wirtschaft.

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