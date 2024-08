Außenministerium: Österreicher sollen Libanon verlassen

Das österreichische Außenministerium hat die österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger erneut zum Verlassen des Libanon aufgefordert.

Es erinnerte zudem in einer Mitteilung vom Montag daran, dass bereits seit Oktober 2023 eine Reisewarnung für den Libanon besteht.

Die Reisewarnung war damals verhängt worden, nachdem es im Gefolge des Terrorangriffs der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober zu ersten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gekommen war.

Hisbollah mit Hamas und Iran verbündet

Die Hisbollah, die im Libanon über großen politischen Einfluss verfügt, ist mit der Hamas und dem ebenfalls Israel-feindlichen Iran verbündet. In jüngerer Zeit haben sich die Spannungen und Angriffe noch mal deutlich intensiviert. Nach der gezielten Tötung des ranghöchsten Hisbollah-Kommandanten Fuad Shukr durch die israelische Armee in Beirut und dem Israel zugeschriebenen tödlichen Angriff auf Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran und darauf folgenden Vergeltungsdrohungen wird ein regionaler Flächenbrand befürchtet.