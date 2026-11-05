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oe24 holt Ambros mit der Jubiläumsshow ins Konzerthaus

Ein älterer Mann singt auf einer Bühne ins Mikrofon, im Hintergrund eine Frau und blaue Beleuchtung.
© Thomas Zeidler
Der 75. Geburtstag und das 55-jährige Bühnenjubiläum. Für Wolfgang Ambros gibt es 2027 viel Grund zum Feiern. Allen voran die beiden oe24-Konzerte im Wiener Konzerthaus.
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"Es gibt ja immer das Beste vom Besten. Die Hite. Immer! Bis mir der Saft ausrinnt!" Wolfgang Ambros, jüngst von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Professor erklärt, zündet jetzt die große Jubiläums-Tournee. Zum 75. Geburtstag (19. März) und dem 55-jährigen Bühnenjubiläum präsentiert oe24 die große Ambros-Werkschau "Das Beste vom Besten!" in Wien.

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Plakat mit Wolfgang Ambros und Band vor Bühne, Text: "LIVE 2027 Best of the Best!".
oe24 präsentiert die Jubiläums-Tour "Best of the Best!" © Facebook

Am 28. und 29. Mai zündet der Austropop-Kaiser ein Doppelpack im Wiener Konzerthaus (28. und 29. Mai). Die Tickets dafür gibt‘ am Freitag (6. November) um10 Uhr bei oeticket und ticket24.at. Dazu rockt Ambros 2027 u.a. auch in Linz (7. Mai), Salzburg (8. Mai) und auf der Donaubühne in Tulln (30. Juli)

Wolfgang Ambros erhält von Van der Bellen eine Auszeichnung, im prunkvollen roten Saal.
Bundespräsident Van der Bellen erklärte Ambros zum "Professor" © HBF/Lechner

Am Programm der beiden oe24-Konzere in Wien stehen alle ewigen Klassiker des Austropop-Kaisers. Von A wie "A Mensch möcht i bleibn" bis Z wie "Zentralfriedhof". Die Hymnen "Da Hofa", "Zwickt’s Mi", "Gezeichnet fürs Leben" und "Schifoan" ja sowieso. "Es wird die große Hitparade!"

Als Einstimmung auf die Jubiläums-Tournee gibt es am 23. November (Gmunden) und 24.11. (Ried im Innkreis) die allerletzten Unplugged-Konzerte unter dem Motto "Pur". "Bis auf Weiteres wird keine "Pur" Konzerte mehr geben, denn das ist mörderisch anstrengend," erklärt Ambros seinen Unplugged-Abschied im oe24-Interview.

Ein Mann spielt Gitarre und singt auf einer Bühne mit lila Beleuchtung.
Wolfgang Ambros zündet in Gmunden und Ried die letzten "Pur"-Konzerte. © Thomas Zeidler

2027 wird unterstützt von der legendären Begleitband der No. 1 vom Wienerwald wieder gerockt. Den 75.Geburtstag am 19. März will Ambros aber nicht allzu groß feiern. "Wozu denn? Ich kann doch nicht alle 5 Jahre ein Riesen TamTam aufführen. Der 70er war schon einmal sehr wild. Was will man denn da noch draufsetzen. Vielleicht feiere ich den 77er dann wieder groß."

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