oe24 schenkt Dir das legendärste Konzert von Queen

Das Gewinnspiel endet am 20. November um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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"Das war leider die letzte Tour mit Freddie. Aber wir waren wirklich am Höhepunkt!" Am 27. Juli 1986 schrieben Queen einmal mehr Musikgeschichte. Mit dem ersten großen Open Air Konzert hinter dem Eisernen Vorhang. 80.000 Fans, darunter auch der damals 18-jährige oe24-Kulturchef Thomas Zeidler-Künz, feierten die "Magic Tour" im ehrwürdigen Nepstadion. Wurde das historische Konzert für das Freddie Mercury und Co. einst mit dem Tragflügelboot aus Wien anreisten, bereits 2012 als CD & DVD veröffentlicht („Hungarian Rhapsody“) so kommt jetzt zum 40-jährigen Jubiläum eine völlig überarbeitete Neuversion.

Die CD "Queen Budapest" liefert alle Welthits und das ungarische Volkslied "Tavaszi Szél Vizet Áraszt". © Sony Music

"Queen Budapest" liefert ab Freitag (6. November) das Hit-Konzert rund um 300-millionenfach verkaufte Hymnen wie "Radio Ga Ga", "We Are The Champions" oder "Bohemian Rhapsody" im überarbeiteten Dolby-Surround-Sound und restauriertem 4K Bild. "So scharf haben wir noch nie ausgesehen!"

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Als besonderes Zuckerl gibt’s beim allerletzten filmischen Konzert-Dokument von Freddie Mercury auch eine ganz spezielle Verbeugung von Queen. Als Dank für die Gastfreundschaft stimmte man ja einst das ungarische Volkslied "Tavaszi Szél Vizet Áraszt" an. "Das haben Freddie und ich eigens für diesen Anlass einstudiert. Da blieb kein Auge trocken," erinnert sich May.

"Queen Budapest" liefert letzte offizielle Konzert-Aufnahme von Freddie Mercury. © Eagle Rock

Mit oe24 kommt das legendärste Konzert der Rock-Champions jetzt frei Haus. Auf oe24 gibt es jetzt 2 CDs von "Queen Budapest" zu gewinnen. Gleich reinklicken und mit etwas Glück zu Welthits wie "We Will Rock You", "I Want To Break Free" oder "Under Pressure" abrocken.