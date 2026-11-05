Ski-Queen Vonn rührt mit neuer Gänsehaut-Doku

Sie weiß, wie es sich anfühlt, wenn von einer Sekunde auf die andere nichts mehr ist wie zuvor. Ski-Ikone Lindsey Vonn kennt den Schmerz, die Angst und den brutalen Kampf zurück. Bei Olympia 2026 in Cortina wagte sie trotz eines Kreuzbandrisses den Start – doch ihr Rennen endete in einem Horror-Sturz. Mit einem komplizierten Schienbeinbruch musste sie per Helikopter abtransportiert werden. Jetzt leiht sie einer Doku ihre Stimme, die noch tiefer unter die Haut geht: In "BACKBONE" erzählt Vonn die Schicksale von vier Menschen, deren Leben durch schwere Rückenmarksverletzungen völlig auf den Kopf gestellt wurde. Ab heute (5. November) ist der Film auf Red Bull TV zu sehen.

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Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich nach dramatischen Unfällen eine neue Zukunft erkämpfen mussten. Sam Bloom stürzte im Thailand-Urlaub sechs Meter von einem Balkon und wurde später vierfache Para-Surf-Weltmeisterin. Delia Guggenheim wurde bei einer Radausfahrt von einem Auto erfasst – inzwischen hat sie die Sahara-Durchquerung im Rollstuhl geschafft. Thibaud Coudriou verletzte sich bei einem Sprung in einen Wasserfall schwer an der Halswirbelsäule. Sein größter Wunsch: wieder mit seiner Frau am Strand spazieren zu gehen.

Vier Schicksale, vier Kämpfe zurück ins Leben

Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich nach dramatischen Unfällen eine neue Zukunft erkämpfen mussten. Sam Bloom stürzte im Thailand-Urlaub sechs Meter von einem Balkon und wurde später vierfache Para-Surf-Weltmeisterin. Delia Guggenheim wurde bei einer Radausfahrt von einem Auto erfasst – inzwischen hat sie die Sahara-Durchquerung im Rollstuhl geschafft. Thibaud Coudriou verletzte sich bei einem Sprung in einen Wasserfall schwer an der Halswirbelsäule. Sein größter Wunsch: wieder mit seiner Frau am Strand spazieren zu gehen.

BACKBONE ab dem 5. November auf Red Bull TV zu sehen. © RedBullContentPool

Besonders bewegend ist auch die Geschichte von Österreichs Rollstuhltennis-Star Nico Langmann. Seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren ist er gelähmt. Jahrelang stand die Hoffnung im Raum, irgendwann wieder gehen zu können. Doch Langmann fand seinen eigenen Weg, wurde Junioren-Weltmeister, spielte bei den Paralympics und träumt heute von einem Grand-Slam-Auftritt.

Mehr als Schmerz: Die Suche nach Hoffnung

"BACKBONE" verschweigt nichts: Schmerzen, Wut, Abhängigkeit und die schwierige Suche nach einer neuen Identität gehören zum Alltag der Betroffenen. Gleichzeitig zeigen Familie, Freunde und Sport, wie neue Kraft entstehen kann. Vonn spricht auch über ihre eigenen Verletzungen, betont aber: Ihre Einschränkungen dauerten Monate, die Protagonisten leben dauerhaft mit den Folgen. Schauspielerin Naomi Watts, die Sam Bloom im Film "Penguin Bloom" verkörperte, kommt ebenfalls zu Wort.

Die Doku schlägt auch eine Brücke zur Forschung der Wings for Life Foundation, die ein Heilmittel für Rückenmarksverletzungen finden will. Am 9. Mai 2027 steigt der nächste Wings for Life World Run. Die Anmeldung startet heute um 12 Uhr – 100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen in die Forschung.