"BACKBONE"
Ski-Queen Vonn rührt mit neuer Gänsehaut-Doku
Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich nach dramatischen Unfällen eine neue Zukunft erkämpfen mussten. Sam Bloom stürzte im Thailand-Urlaub sechs Meter von einem Balkon und wurde später vierfache Para-Surf-Weltmeisterin. Delia Guggenheim wurde bei einer Radausfahrt von einem Auto erfasst – inzwischen hat sie die Sahara-Durchquerung im Rollstuhl geschafft. Thibaud Coudriou verletzte sich bei einem Sprung in einen Wasserfall schwer an der Halswirbelsäule. Sein größter Wunsch: wieder mit seiner Frau am Strand spazieren zu gehen.
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Vier Schicksale, vier Kämpfe zurück ins Leben
Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich nach dramatischen Unfällen eine neue Zukunft erkämpfen mussten. Sam Bloom stürzte im Thailand-Urlaub sechs Meter von einem Balkon und wurde später vierfache Para-Surf-Weltmeisterin. Delia Guggenheim wurde bei einer Radausfahrt von einem Auto erfasst – inzwischen hat sie die Sahara-Durchquerung im Rollstuhl geschafft. Thibaud Coudriou verletzte sich bei einem Sprung in einen Wasserfall schwer an der Halswirbelsäule. Sein größter Wunsch: wieder mit seiner Frau am Strand spazieren zu gehen.
Besonders bewegend ist auch die Geschichte von Österreichs Rollstuhltennis-Star Nico Langmann. Seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren ist er gelähmt. Jahrelang stand die Hoffnung im Raum, irgendwann wieder gehen zu können. Doch Langmann fand seinen eigenen Weg, wurde Junioren-Weltmeister, spielte bei den Paralympics und träumt heute von einem Grand-Slam-Auftritt.
Mehr als Schmerz: Die Suche nach Hoffnung
"BACKBONE" verschweigt nichts: Schmerzen, Wut, Abhängigkeit und die schwierige Suche nach einer neuen Identität gehören zum Alltag der Betroffenen. Gleichzeitig zeigen Familie, Freunde und Sport, wie neue Kraft entstehen kann. Vonn spricht auch über ihre eigenen Verletzungen, betont aber: Ihre Einschränkungen dauerten Monate, die Protagonisten leben dauerhaft mit den Folgen. Schauspielerin Naomi Watts, die Sam Bloom im Film "Penguin Bloom" verkörperte, kommt ebenfalls zu Wort.
Die Doku schlägt auch eine Brücke zur Forschung der Wings for Life Foundation, die ein Heilmittel für Rückenmarksverletzungen finden will. Am 9. Mai 2027 steigt der nächste Wings for Life World Run. Die Anmeldung startet heute um 12 Uhr – 100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen in die Forschung.
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