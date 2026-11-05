oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

NEUER MEGA-VETRAG

Kane casht jetzt 68.493 Euro pro Tag

Sport Redaktion
von
Ein Fußballspieler des FC Bayern München läuft während eines Spiels im weißen Auswärtstrikot.
© IMAGO/NurPhoto
Die Tinte auf dem Dokument an der Säbener Straße ist trocken, doch auf der Insel sorgt der Deal für massive Schlagzeilen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie oe24 bereits berichtete hat der der FC Bayern München den Vertrag von Tormaschine und Ballon d'Or-Sieger  Harry Kane vorzeitig bis 2029 verlängert. Während die Fans in München die langfristige Bindung ihres Star-Stürmers feiern, richten britische Medien den Fokus auf das finanzielle Volumen des Gesamtpakets.

Bestbezahltester Spieler in Europa

Sky Deutschland meldet, dass Kanes Jahressalär künftig bei mindestens 25 Millionen Euro brutto liegen soll. Auch The Times und Talk Sport berichten aus London von einer ähnlichen Größenordnung und taxieren das Jahresgehalt umgerechnet ebenfalls auf die Marke von rund 25 Millionen Euro.

Auch interessant

Kane-Hammer bei Bayern: Neuer Vertrag bis 2029 fix

53 Platzverweise in einem Spiel: Brasilien knackt Weltrekord

Von der Toilette zum BVB-Helden: Das ging fast in die Hose

Vor allem auf der Insel, wo die Gehälter wöchentlich ausbezahlt werden, sorgen die neuen Kane-Zahlen für Wirbel. So wurde sein neues Brutto-Gehalt in alle Einzelheiten zerlegt und zusammengerechnet. Kane ist laut der britischen Zeitung "The Sun" der bestbezahlteste Spieler in Europa. Vor Kylian Mbappe (Real Madrid) oder Erling Haaland (Manchester City).

Kanes Gehaltsaufschlüsselung

Pro Jahr: 25.000.000 €

Pro Monat: ~2.083.333 €

Pro Woche: ~480.769 €

Pro Tag: ~68.493 €

Pro Stunde: ~2.854 €

Pro Minute: ~47,56 €

Pro Sekunde: ~0,79 €

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

»Wir sind nicht dumm«: Baumgartners knallharte Leipzig-Rechnung

53 Platzverweise in einem Spiel: Brasilien knackt Weltrekord

Norwegen-Monarchie vor unsicherer Zukunft

Klima-Aktivisten blockieren Schottenring

Schwer verletzt: Bittere Nachricht für Harnik

2:1! Hoffenheim schockt Bayern nach Tottenham-Spektakel

Von der Toilette zum BVB-Helden: Das ging fast in die Hose

Kane-Hammer bei Bayern: Neuer Vertrag bis 2029 fix

Feier-Verbot zu Weihnachten & Halloween

Kanes casht jetzt 68.493 Euro pro Tag