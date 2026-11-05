Kane casht jetzt 68.493 Euro pro Tag

Die Tinte auf dem Dokument an der Säbener Straße ist trocken, doch auf der Insel sorgt der Deal für massive Schlagzeilen.

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Wie oe24 bereits berichtete hat der der FC Bayern München den Vertrag von Tormaschine und Ballon d'Or-Sieger Harry Kane vorzeitig bis 2029 verlängert. Während die Fans in München die langfristige Bindung ihres Star-Stürmers feiern, richten britische Medien den Fokus auf das finanzielle Volumen des Gesamtpakets.

Bestbezahltester Spieler in Europa

Sky Deutschland meldet, dass Kanes Jahressalär künftig bei mindestens 25 Millionen Euro brutto liegen soll. Auch The Times und Talk Sport berichten aus London von einer ähnlichen Größenordnung und taxieren das Jahresgehalt umgerechnet ebenfalls auf die Marke von rund 25 Millionen Euro.

Vor allem auf der Insel, wo die Gehälter wöchentlich ausbezahlt werden, sorgen die neuen Kane-Zahlen für Wirbel. So wurde sein neues Brutto-Gehalt in alle Einzelheiten zerlegt und zusammengerechnet. Kane ist laut der britischen Zeitung "The Sun" der bestbezahlteste Spieler in Europa. Vor Kylian Mbappe (Real Madrid) oder Erling Haaland (Manchester City).

Kanes Gehaltsaufschlüsselung

Pro Jahr: 25.000.000 €

Pro Monat: ~2.083.333 €

Pro Woche: ~480.769 €

Pro Tag: ~68.493 €

Pro Stunde: ~2.854 €

Pro Minute: ~47,56 €

Pro Sekunde: ~0,79 €