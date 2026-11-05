53 Platzverweise in einem Spiel: Brasilien knackt Weltrekord

Ein Torjubel, eine Massenschlägerei und 53 Platzverweise. In Brasilien hat ein Schiedsrichter einen Rekord für die Fußballgeschichte festgehalten.

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Tumulte beim U20-Spiel zwischen Uberlândia und Mamoré in Brasilien. Nach einem provozierenden Torjubel eskalierte die Situation zu einer Massenschlägerei. Insgesamt wurden 53 Beteiligte des Feldes verwiesen. © YouTube

Man könnte meinen, der Schiedsrichter habe gleich die halbe Liga vom Platz gestellt. Tatsächlich reichten dafür zwei U20-Mannschaften aus Brasilien. Beim Halbfinale zwischen Uberlândia und Mamoré im Bundesstaat Minas Gerais geriet die Partie nach einem Torjubel derart außer Kontrolle, dass am Ende 43 Spieler, acht Betreuer und zwei Klubfunktionäre ausgeschlossen waren. Die bisherige Guinness-Bestmarke von 36 Platzverweisen ist damit deutlich übertroffen – zumindest auf dem Papier. Die offizielle Anerkennung steht noch aus.

Dabei begann die Geschichte mit einem Tor, das sportlich kaum noch etwas hätte ändern sollen.

Ein Torjubel mit ungeahnten Folgen

Es lief bereits die Nachspielzeit im Stadion Parque do Sabiá. Mamoré führte im Halbfinal-Hinspiel der zweiten U20-Liga von Minas Gerais mit 2:1, als Davi Fernandes Bittencourt das dritte Tor für die Gäste erzielte.

Seinen Jubel verlegte der Torschütze ausgerechnet vor die Ersatzbank der Gastgeber. Dort soll er seine Gegner mit Gesten und Beschimpfungen provoziert haben. Uberlândias Torwarttrainer Paulo Sérgio Dias dos Santos reagierte den Berichten zufolge mit einem Schubser.

Was folgte, war keine gewöhnliche Rudelbildung mehr. Spieler und Betreuer gerieten aneinander, es wurde geschlagen und getreten, auch Stühle flogen. Selbst Balljungen sollen in die Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sein. Die Militärpolizei musste eingreifen, um die Situation zu beruhigen.

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Der Schiedsrichter hatte einiges nachzutragen

Für Schiedsrichter Fernando Patrick Drosghic Modesto dürfte die Arbeit nach dem Abbruch erst richtig begonnen haben. Denn die meisten Platzverweise konnte er angesichts der Tumulte gar nicht mehr auf dem Spielfeld aussprechen. Er hielt sie später im offiziellen Spielbericht fest.

Drei Spieler waren bereits vor der Massenschlägerei ausgeschlossen worden. Danach kamen weitere 40 Spieler, acht Mitglieder der Trainerstäbe und zwei Funktionäre hinzu. Macht 53 Platzverweise.

Zum Vergleich: Der bisherige Guinness-Rekord stammt aus dem Februar 2011. Damals brachten es Atlético Claypole und Victoriano Arenas in der fünften argentinischen Liga auf 36 Ausschlüsse. Eine Zahl, die lange als kaum zu übertreffen galt.

Ob Guinness den brasilianischen Fall offiziell als neuen Weltrekord anerkennt, ist noch offen. Schließlich handelt es sich bei den 53 Sanktionen nicht ausschließlich um Rote Karten gegen Spieler auf dem Feld, sondern auch um Ausschlüsse von Betreuern und Funktionären.

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Am Ende verzichtet ausgerechnet der Gegner

Die eigentliche Pointe dieser Geschichte folgte allerdings erst am nächsten Tag. Mamoré hätte wegen der zahlreichen Sperren für das Halbfinal-Rückspiel nur noch sieben einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung gehabt.

Für Uberlândia, das nach dem 1:3 einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen musste, wäre das eine durchaus günstige Ausgangslage gewesen. Doch der Klub entschied sich anders: Er verzichtete freiwillig auf das Rückspiel.

Die Begründung war bemerkenswert. Man wolle aus den Folgen der Schlägerei keinen sportlichen Vorteil ziehen. Der Fußballverband von Minas Gerais bestätigte den Verzicht und erklärte Mamoré zum Finalisten. Damit steht auch der Aufstieg in die höchste U20-Spielklasse des Bundesstaates fest.

Uberlândia darf noch um Platz drei spielen. Die automatischen Sperren aus dem abgebrochenen Hinspiel gelten nach der Verbandsentscheidung als verbüßt. Weitere Disziplinarverfahren sind allerdings möglich.

Im offiziellen Spielbericht bleibt eine Zahl stehen, die selbst für den an ungewöhnliche Szenen gewöhnten Fußball bemerkenswert ist: 53 Platzverweise aus einer einzigen Partie.