100 neue Studierende: Kirchliche Hochschule eröffnet

Der neue Standort der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) in St. Pölten hat offiziell eröffnet. Am 30. September trafen sich unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) und Vizebürgermeister Michael Kögl (SPÖ) zur Eröffnung.

Das bisherige Alumnat der Diözese St. Pölten, das Gebäude geht zurück bis ins 15. Jahrhundert, wurde umgestaltet und modernisiert. Im Zentrum St. Pöltens ist der neue Campus außerdem gut gelegen.

Bisher war der Campus in Krems, mit dem Start zum neuen Studienjahr wanderte er nun nach St. Pölten. 100 neue Studierende weihen das Gebäude auch gleich ein. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von "einem Ort mit einer ganz besonderen Geschichte".

"Für unsere christlichen Wurzeln"

Und weiter: "Es geht um Bildung und Wissen. Und es geht um Menschen, die Verantwortung für die nächste Generation übernehmen" und "für unsere christlichen Wurzeln, für unsere Werte und Traditionen, und für die beste Bildung für die beste Zukunft unserer Kinder."

Gemeinderätin Susanne Binder-Novak, Vizebürgermeister Michael Kögl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Generalvikar Christoph Weiss und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (v.l.n.r.) © NLK Filzwieser

"Werte wie Bildung, Freiheit und Demokratie sind kein Geschenk" und dafür brauche es die an der KPH ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, betonte Mikl-Leitner ebenfalls. Vizebürgermeister Michael Kögl erfreute sich vor allem einer "weiteren Ergänzung des breiten Studienangebots in der Stadt" sowie einer "Hochschule, die sich der Bildung im besten Sinne von jungen Menschen verschreibt".