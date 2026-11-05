Barcelona bindet Superstar langfristig

Der FC Barcelona kann einen seiner absoluten Leistungsträger vorzeitig binden.

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Auch in dieser Saison liefert Raphinha bei den Katalanen wieder ab: Bereits nach nur 23 Partien hält der Brasilianer bei 19 Toren und drei Vorlagen.

Wenig überraschend bindet Barca ihren Goalgetter nun frühzeitig mit einem neuen Vertrag. Statt 2028 läuft das Arbeitspapier nun bis 2030.

Vertrag bis zum 33. Lebensjahr

Dennoch kommt der Schritt etwas überraschend, immerhin ist Raphinha bereits 29 Jahre alt. Bedeutet am Ende der neuen Laufzeit wäre er bereits 33 Jahre alt.

Raphinha bleibt langfristig in Barcelona © EPA

Aktuell gehört er aber immer noch zu den stärksten Spielern der Welt.