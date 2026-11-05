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Neuer Vertrag

Barcelona bindet Superstar langfristig

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 31: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates scoring his team’s fourth goal with teammate Raphinha during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between FC Barcelona and Deportivo Alaves at Spotify Camp Nou on October 31, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
© Getty Images
Der FC Barcelona kann einen seiner absoluten Leistungsträger vorzeitig binden.
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Auch in dieser Saison liefert Raphinha bei den Katalanen wieder ab: Bereits nach nur 23 Partien hält der Brasilianer bei 19 Toren und drei Vorlagen.

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Wenig überraschend bindet Barca ihren Goalgetter nun frühzeitig mit einem neuen Vertrag. Statt 2028 läuft das Arbeitspapier nun bis 2030.

Vertrag bis zum 33. Lebensjahr

Dennoch kommt der Schritt etwas überraschend, immerhin ist Raphinha bereits 29 Jahre alt. Bedeutet am Ende der neuen Laufzeit wäre er bereits 33 Jahre alt.

epa13355530 FC Barcelona player Raphinha poses with a jersey at FC Barcelona's headquarters after signing his contract extension until 30 June 2030, in Barcelona, Spain, 05 November 2026. EPA/Alejandro Garcia
Raphinha bleibt langfristig in Barcelona © EPA

Aktuell gehört er aber immer noch zu den stärksten Spielern der Welt.

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