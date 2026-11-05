Spezielles Goodie
Rapid präsentiert namhaften Sponsor
Coca-Cola Österreich wird ab jetzt ein neuer "Teampartner", wie es die Grün-Weißen nennen, der das gesamte Stadionerlebnis betreffen wird.
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Der Sponsoring-vertrag läuft vorerst bis 2029. Ganz im Speziellen bekommt auch Powerade einen hervorgehobenen Platz.
Besondere Rolle für Powerade
Das isotonische Sportgetränk gehört zu Coca-Cola und wird künftig mit einem Schrank neben der Trainerbank ebenso zu sehen sein wie bei den Pressekonferenzen.
"Mit Powerade ergänzen wir unser Angebot rund um unsere Teams und schaffen einen weiteren Mehrwert für unsere Spielerinnen, Spieler und Fans", so Rapids Wirtschafts-Geschäftsführerin Daniela Bauer.
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