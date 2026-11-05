Rapid präsentiert namhaften Sponsor

Der SK Rapid hat am Donnerstag einen neuen Sponsor präsentiert, der es namentlich in sich hat: Coca-Cola.

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Coca-Cola Österreich wird ab jetzt ein neuer "Teampartner", wie es die Grün-Weißen nennen, der das gesamte Stadionerlebnis betreffen wird.

Der Sponsoring-vertrag läuft vorerst bis 2029. Ganz im Speziellen bekommt auch Powerade einen hervorgehobenen Platz.

Besondere Rolle für Powerade

Das isotonische Sportgetränk gehört zu Coca-Cola und wird künftig mit einem Schrank neben der Trainerbank ebenso zu sehen sein wie bei den Pressekonferenzen.

Cocoa-Cola wird Partner des SK Rapid © SK Rapid

"Mit Powerade ergänzen wir unser Angebot rund um unsere Teams und schaffen einen weiteren Mehrwert für unsere Spielerinnen, Spieler und Fans", so Rapids Wirtschafts-Geschäftsführerin Daniela Bauer.