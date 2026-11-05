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DFB-Kader

Klopp überrascht mit Youngster und Stürmer-Comeback

Sport Redaktion
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Jürgen Klopp sitzt bei einer Pressekonferenz vor Sponsorenwänden und einem Mikrofon.
© IMAGO/Kirchner-Media
Ein Bayern-Teenager, ein erst 17-jähriges Bundesliga-Juwel und ein Kult-Stürmer mit Comeback-Qualitäten – Jürgen Klopp sorgte bei seiner zweiten Kader-Nominierung gleich für mehrere Hingucker.
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Der Bundestrainer hat am Donnerstag sein Aufgebot für die November-Länderspiele gegen Serbien (13. November in Belgrad) und Holland (16. November in Berlin) bekannt gegeben. Besonders erfreulich aus Bayern-Sicht: Lennart Karl (18) ist erneut dabei. Der Offensiv-Youngster darf nach seiner starken Premiere weiter auf große Aufgaben im DFB-Trikot hoffen.

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Zuletzt hatte Karl nicht nur mit seinen Leistungen, sondern auch mit einer frechen Jubel-Geste für Aufsehen gesorgt. Beim 2:0 der Bayern gegen Atlético Madrid in der Champions League hielt er sich die Hände an die Ohren und ließ seine Finger sprechen. Die Botschaft in Richtung seiner Kritiker: Was redet ihr? Mit der neuerlichen Nominierung legt der 18-Jährige gleich die nächste Ansage nach.

»Lücke« wieder am Start

Neben Karl rückt ein weiteres Riesentalent ins Rampenlicht: Gladbachs Wael Mohya (17) bekommt nach einem verpassten Anlauf im September nun seine Chance. Klopp schwärmte bei der Vorstellung: "Es gibt aktuell nicht viele 17-Jährige, die in der Bundesliga spielen. Allein das ist schon ein Statement." Auch die Gespräche mit dem Youngster hätten ihn beeindruckt. Mit einem Augenzwinkern fügte der Bundestrainer hinzu: "Mit 17 war ich nicht so selbstbewusst – aber ich war mit 17 auch nicht so gut."

Ein Werder Bremen Spieler jubelt nach einem Tor im Fußballspiel gegen Mainz 05 im Stadion.
24.10.2026, xhbx, Fussball 1.Bundesliga, FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen v.l. Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal 0:1 Niclas Füllkrug SV Werder Bremen DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO Mainz *** October 24, 2026, xhbx, Soccer, Bundesliga 1, FSV Mainz 05 vs. SV Werder Bremen, Goal celebration, Goal celebration, celebrating the goal 01 Niclas Füllkrug, SV Werder Bremen. DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Mainz © IMAGO/Jan Huebner

Auch Leipzigs Brajan Gruda und Stuttgarts Finn Jeltsch könnten ihr Debüt feiern. Für einen weiteren Hingucker sorgt die Rückkehr von Niclas Füllkrug. Der Kult-Stürmer steht wieder im Aufgebot und soll dem DFB-Angriff zusätzliche Wucht verleihen.

Auffällig ist auch Klopps neue Kader-Strategie: Bei seiner Premiere hatte er noch einen XXL-Kader mit 44 Spielern nominiert. Diesmal setzt der 59-Jährige auf eine deutlich kompaktere Auswahl. Weniger Masse, dafür klare Entscheidungen – und gleich mehrere spannende Personalien!

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