Mit Pfeil und Bogen: Ex-Salzburger Amar Dedic sorgt für Polizei-Einsatz

Der frühere Salzburg-Profi Amar Dedic hat in England für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der bosnische Nationalspieler und Verteidiger von Newcastle United wurde nach einem Zeugenhinweis von mehreren Einsatzkräften angehalten und befragt.

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Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Grafschaft Northumberland im Nordosten Englands. Ein aufmerksamer Spaziergänger wählte kurz nach 13:55 Uhr den Notruf, nachdem er Dedic und einen Begleiter mit Pfeil und Bogen in der Natur beobachtet hatte:

Einsatzort der Sichtung: Die beiden Männer wurden auf einem Spazierweg entlang eines Stausees an der Military Road im Gebiet Harlow Hill gesichtet.

Die beiden Männer wurden auf einem Spazierweg entlang eines Stausees an der Military Road im Gebiet Harlow Hill gesichtet. Fluchtartiger Ortswechsel: Nach dem Vorfall verließen die Beteiligten das Areal und fuhren mit einem Auto weiter.

Nach dem Vorfall verließen die Beteiligten das Areal und fuhren mit einem Auto weiter. Zugriff der Exekutive: Mindestens sechs Einsatzfahrzeuge der Northumbria Police nahmen die Suche auf und stoppten den Wagen rund elf Kilometer (sieben Meilen) entfernt in der noblen Wohnsiedlung Darras Hall Estate.

Mindestens sechs Einsatzfahrzeuge der Northumbria Police nahmen die Suche auf und stoppten den Wagen rund elf Kilometer (sieben Meilen) entfernt in der noblen Wohnsiedlung Darras Hall Estate. Sicherstellung der Ausrüstung: Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und beschlagnahmten Pfeil und Bogen vor Ort.

Northumbria Police gibt Entwarnung: Reine Freizeitnutzung

Die zuständige Polizeibehörde trat Gerüchten über eine akute Bedrohungslage entgegen und veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme zum Einsatzablauf:

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Laut britischen Medienberichten hatten Dedic und sein Begleiter in der ländlichen Umgebung tatsächlich Pfeile abgefeuert. Worauf genau gezielt wurde, blieb zunächst ungeklärt. Nach britischem Recht ist die Jagd auf Wildtiere oder Vögel mit Pfeil und Bogen sowie mit Armbrüsten strengstens verboten.

Teamkollegen eilen herbei – Keine Strafe durch den Verein

Während der polizeilichen Befragung am Straßenrand kam es zu einer bemerkenswerten Szene. Newcastle-Ersatztormann Mark Gillespie und der ehemalige Verteidiger Paul Dummett tauchten plötzlich am Einsatzort auf. Die beiden Fußballer befanden sich nach Medienangaben rein zufällig in der Gegend und boten den Einsatzkräften sowie Dedic ihre Unterstützung an.

Sportlich bleibt die Episode für den Defensivspieler, der im Sommer von Benfica Lissabon zu den "Magpies" gewechselt war und davor jahrelang für Red Bull Salzburg auflief, ohne gravierende Folgen. Wie britische Medien berichten, sieht Newcastle United von disziplinarischen Schritten gegen den Verteidiger ab. Dedic steht somit am Samstagnachmittag für das Premier-League-Heimspiel gegen den FC Fulham regulär zur Verfügung.