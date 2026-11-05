1:1 bei Crystal Palace: Prass-Treffer für Ilzer-Elf zu wenig

Später Schock für Alexander Prass und Christian Ilzer: TSG Hoffenheim kassiert bei Crystal Palace in der 91. Minute noch den 1:1-Ausgleich und verpasst den Befreiungsschlag auf der Insel.

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Die TSG Hoffenheim muss sich am 4. Spieltag der Europa League mit einem bitteren Unentschieden zufriedengeben. Das Team des steirischen Cheftrainers Christian Ilzer trennte sich am Donnerstagabend im Londoner Selhurst Park mit 1:1 von Crystal Palace. Ausgerechnet ÖFB-Legionär Alexander Prass hatte die stark ersatzgeschwächte Sinsheimer Rumpfelf bei seiner Rückkehr nach abgesessener Sperre früh in Führung gebracht, ehe den Engländer in letzter Minute doch noch der Ausgleich gelang.

Prass trifft traumhaft – Baumann hält die Führung fest

Jubel im Selhurst Park: ÖFB-Legionär Alexander Prass feiert kniend seinen Führungstreffer im heutigen Europa-League-Spiel gegen Crystal Palace, am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer aber mit einem 1:1 begnügen. © APA/AFP/HENRY NICHOLLS

Die Gäste erwischten in London einen Traumstart: Nach einem mustergültigen Konter vollendete Alexander Prass bereits in der 7. Spielminute zur 1:0-Führung für die TSG. In der Folge drängte Crystal Palace zwar vehement auf den Ausgleich, doch Hoffenheims Defensive um den überragenden Schlussmann Oliver Baumann verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich. Baumann bewahrte die Ilzer-Truppe mit mehreren Glanzparaden vor einem Gegentreffer.

Rote Karte für Palace – Kamada schockt Hoffenheim in Minute 91

In der Schlussphase schien das Spiel endgültig zugunsten der Hoffenheimer zu kippen, als Palace-Akteur Adam Wharton nach einem Foul an Wouter Burger in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Torschütze Prass wurde kurz zuvor in der 76. Minute entkräftet ausgewechselt. Trotz Unterzahl warfen die Hausherren in den letzten Minuten alles nach vorne: In der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) nutzte Daichi Kamada eine Vorlage von Tyrick Mitchell und traf per Rechtsschuss zum bitteren 1:1-Endstand.