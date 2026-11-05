Bittere Pleite gegen Deutsche

Österreichs Eishockey-Team startete mit einer 0:3-Niederlage gegen den Gastgeber in den Deutschland Cup.

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Nach einem kurzen Vorbereitungscamp in Salzburg waren die Österreicher mit guten Erinnerungen zum Vier-Nationen-Turnier nach Düsseldorf gereist. Im Vorjahr hatte sich die Rot-Weiß-Roten im Prestigeduell 5:2 durchgesetzt. Die wie die Österreicher ohne ihre Nordamerika-Akteure sowie einige verletzte Stammkräfte eingelaufenen Deutschen präsentierten sich unter dem neuen Bundestrainer Andre Rankel aber als harter Gegner.

Während Österreich beim Prestigeduell eine Chance nach der anderen vergab, trafen die Hausherren zweimal im Powerplay.

Deutsche starteten mit viel Druck

Goalie David Kickert und seine Vorderleute sahen sich im WM-Spielort 2027 früh dem deutschen Druck ausgesetzt. Die Österreicher blieben defensiv aber stabil und konnten offensiv ebenfalls Akzente setzen. Dominic Hackl vergab nach Vorarbeit von Vinzenz Rohrer aus kurzer Distanz, ehe ein Schuss des Verteidigers an die Latten-Oberkante knallte. Im zweiten Drittel waren die Österreicher ebenfalls gut in der Partie, ehe zwei überharte Strafen für Lucas Thaler und Benjamin Baumgartner den Deutschen zwei Überzahlspiele bescherten.

Österreicher verpassten Führungstreffer

Rohrer verpasste in Unterzahl noch das 1:0, ehe Stefan Loibl (33.) das zweite deutsche Powerplay eine Sekunde vor Ablauf der Zeit zur Führung nutzte. Colin Ugbekile (40.) legte eine knappe Minute vor der Drittelsirene nach. Österreich versuchte es auch im Schlussabschnitt mit Forechecking, die Belohnung blieb aber aus. Wojciech Stachowiak (48.) nutzte ein weiteres Powerplay zum dritten deutschen Treffer. Die Österreicher konnten danach nicht mehr kontern, Deutschland spielte das 3:0 kontrolliert über die Zeit

Weiter geht es für die ÖEHV-Auswahl von Teamchef Roger Bader am Samstag erneut in Düsseldorf gegen die Slowakei (15.00 Uhr), zum Abschluss wartet am Sonntag das Spiel gegen Lettland (11.00 Uhr/live ORF ON).