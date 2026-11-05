Supermärkte locken am Wochenende mit diesen Mega-Rabatten

Die großen Supermärkte wollen mit den besten Rabatten Kunden anlocken. Folgende Angebote bieten Billa, Spar, Hofer und Lidl an.

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Beim Billa gibt es am Freitag, dem 6. November, und Samstag, dem 7. November, bis zu -50 Prozent auf Biere von Puntigamer, Wieselburger und Zipfer. Somit kostet eine Kiste Wieselburger 13,40 Euro statt 26,80 Euro. Für eine Kiste Zipfer Urtyp zahlen Kunden 14,30 Euro statt 28,60 Euro. Auch die Kisten von Samson Premium (vergünstigter Preis: 10,20 Euro), Stiegl Goldbräu oder Hell (14,80 Euro) und Zwettler Export Lager (14,80 Euro) erhalten einen Rabatt. Vom 5. bis 11. November gibt es zudem bei Billa bis zu 25 Prozent auf Pampers-Artikeln. Diese Artikel sind aber nicht mit anderen Rabatten und Bons kombinierbar.

Auch beim Spar gibt es bis zu −50 Prozent auf Gösser Biere. Eine Dose Gösser Märzen kostet vom 5. November bis zum 11. November pro Dose 0,74 Euro. Die 0,33-Liter-Flaschen Gösser Märzen, Naturradler Zitrone, Naturradler Zitrone alkoholfrei und Naturgold alkoholfrei kosten pro Flasche 0,64 Euro im selben Zeitraum. Vom Angebot ist der Flaschenpfand ausgenommen.

Am Wochenende bietet Spar zwei zusätzliche Rabatte an. Kunden erhalten bis zu 25 Prozent auf alle Teigwaren, Reis, Essig, Öle und Knabberartikel. Ausgenommen sind gekühlte und tiefgekühlte Artikel, Fertiggerichte und S-Budget-Produkte.

Backzutaten bei Hofer und Lidl im Angebot

Hofer will jene anlocken, die früh mit dem Keksebacken anfangen. Vom 30. Oktober bis zum 7. November gibt es bis zu −50 Prozent auf Backzutaten. Am Wochenende (6. und 7. November) sind Mangos, Ananasse, Orangen und Kakis im Angebot. Zudem können Kunden unter anderem bei Fruchtjoghurt, Leichtkäsescheiben und Eiern sparen.

Lidl bietet ebenfalls vom 5. November bis 7. November Rabatte für Backzutaten an. Zwölf frische Eier aus Freilandhaltung kosten 3,32 Euro, 500 Gramm Margarine 1,79 Euro. Auch gibt es Rabatte auf Weizenmehl, Zucker, Sonnenblumenöl, echte Vanille und gemahlene Walnüsse.