Schock! Beliebter Plüschtier-Hersteller pleite

Nach 137 Jahren steht das Familienunternehmen, das den Sprung aus dem Thüringer Wald bis nach Hollywood und Netflix geschafft hat, plötzlich vor dem Aus.

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Drama um die Thüringer Traditions-Kuscheltiere. Die weltbekannte Steiner Plüsch GmbH aus Georgenthal hat Insolvenz angemeldet, wie die "Bild" berichtet.

Vom Faultier Sid bis zu Sendung mit der Maus

Das Unternehmen fertigte unter anderem das Faultier Sid aus dem Animationsfilm Ice Age sowie die berühmte Maus und den Elefanten aus der ARD (Sendung mit der Maus).

Neben klassischen Teddybären produziert Steiner riesige XXL-Studiotiere mit integrierten Drahtgestellen sowie professionelle "Walking-Act"-Kostüme für Maskottchen.

Was das für die Mitarbeiter bedeutet

Laut Medienberichten leidet der Hersteller unter einer anhaltenden Kaufzurückhaltung der Kunden, stark gestiegenen Rohstoffpreisen sowie dem intensiven Konkurrenzdruck durch deutlich günstigere Anbieter aus dem Ausland. Für die aufwendig handgefertigten Qualitätsprodukte lassen sich die notwendigen höheren Preise auf dem Markt immer schwerer durchsetzen.

Die Löhne und Gehälter der rund 20 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die kommenden Monate über eine Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes abgesichert. Fortführung des Betriebs: Der Geschäftsbetrieb am Standort Georgenthal wird vorerst vollumfänglich weitergeführt.