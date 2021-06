Wow! Welche Seriendiva zeigt hier ihre perfekt geformten Beine?

Wow, was für ein Anblick! Auf diesem Instagram-Bild sehen wir ein Pärchen, das auf einer Jacht chillt. Die beiden wirken fröhlich, relaxed. Die Dame trägt ein neckisches kurzes Sommerkleidchen in weiß und zeigt ihre perfekt geformten Beine. Die Zehen sind frisch in leuchtendem rot lackiert, die Beine straff und trainiert.

Die Beine dieser Diva sind schon 88 Jahre alt!

Doch huch, erst auf den zweiten Blick sehen wir, wer die Dame ist. Kultbiest Joan Collins aus dem Denver-Clan! Die Schauspielerin ist schon 88 Jahre alt und noch kein bisschen müde, wie es scheint. Der Mann neben ihr auf der Jacht ist ihr fünfter Ehemann, der um 32 Jahre jüngere Percy Gibson, mit dem Collins seit 2002 verheiratet ist.

Collins: Ist das ihr Schönheitsgeheimnis?

Wie sich die Diva jung hält? Eine Erklärung könnte ein Blick auf ihren Insta-Account liefern. Sie umgibt sich auch mit Menschen, die Ernährungsspezialistinnen sind, so wie Gabriela Peacock, bei der Collins eine Kur gemacht hat.