Salmonellen: dm ruft Pinienkerne zurück

Die Drogeriemärkte dm und dennree & Denns haben am Donnerstag ihre Bio-Pinienkerne zurückgerufen.

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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Artikel Salmonellen enthalten sein können. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Betroffen sind die "dmBio Pinienkerne, 60g" bzw. "dennree Pinienkerne, 60g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 31. Mai bis 2. Juni.

Salmonellen sind für Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen besonders gefährlich. Das Produkt kann in die Märkte zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet, gaben die Unternehmen bekannt.