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Produktrückruf

Salmonellen: dm ruft Pinienkerne zurück

Packung dmBio Pinienkerne, 60 g, aus biologischer Landwirtschaft, Produkt aus Italien.
© dm
Die Drogeriemärkte dm und dennree & Denns haben am Donnerstag ihre Bio-Pinienkerne zurückgerufen.
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Artikel Salmonellen enthalten sein können. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Betroffen sind die "dmBio Pinienkerne, 60g" bzw. "dennree Pinienkerne, 60g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 31. Mai bis 2. Juni.

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Salmonellen sind für Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen besonders gefährlich. Das Produkt kann in die Märkte zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet, gaben die Unternehmen bekannt.

S E R V I C E - Bei Fragen steht der dm-Kundenservice zur Verfügung: 0800/365-86-33 (gebührenfrei), von Montag bis Freitag 9.00 bis 16.00 Uhr oder über kundenservice@dm.at.

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