Georgia
Audi erwägt milliardenschwere Erweiterung von geplantem US-Werk
Der Autobauer prüft eine zweite Bauphase, wie aus Unterlagen einer örtlichen Wirtschaftsförderungsbehörde vom Donnerstag hervorgeht. Diese würde weitere drei Milliarden Dollar kosten und bis 2033 zusätzliche 3.000 Arbeitsplätze schaffen.
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Audi hatte am 25. Oktober den Bau der vier Milliarden Dollar teuren Fabrik nahe der Stadt Macon angekündigt. Dort sollen ab Anfang der 2030er Jahre rund 4.500 Beschäftigte jährlich 200.000 SUVs fertigen. Für die Ansiedlung erhält das Unternehmen vom Bundesstaat Steuervergünstigungen und Zuschüsse in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar.
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