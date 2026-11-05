Audi erwägt milliardenschwere Erweiterung von geplantem US-Werk

Die Volkswagen-Tochter Audi erwägt eine milliardenschwere Erweiterung ihres geplanten ersten US-Werks im Bundesstaat Georgia.

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Der Autobauer prüft eine zweite Bauphase, wie aus Unterlagen einer örtlichen Wirtschaftsförderungsbehörde vom Donnerstag hervorgeht. Diese würde weitere drei Milliarden Dollar kosten und bis 2033 zusätzliche 3.000 Arbeitsplätze schaffen.

Audi hatte am 25. Oktober den Bau der vier Milliarden Dollar teuren Fabrik nahe der Stadt Macon angekündigt. Dort sollen ab Anfang der 2030er Jahre rund 4.500 Beschäftigte jährlich 200.000 SUVs fertigen. Für die Ansiedlung erhält das Unternehmen vom Bundesstaat Steuervergünstigungen und Zuschüsse in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar.