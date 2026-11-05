Football-Hammer in Europa: Champion will die Liga wechseln

Der Streit der beiden europäischen Football-Ligen geht in die nächste Runde. Jetzt will EFA-Champion Nordic Storm scheinbar in die AFLE wechseln.

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Der Football-Krach zwischen der AFLE mit den Vienna Vikings und der EFA mit den Raiders aus Tirol dürfte in der ersten Off-Season nun den nächsten Höhepunkt erreicht haben. Nachdem beide Ligen mit starken Zuschauerrückgängen zu kämpfen hatten, versuchte man in den vergangenen Wochen alles, um zurück in die Spur zu kommen.

Während die EFA bereits das ambitionierte Projekt in London bekannt gegeben hatte, verkündete die AFLE in den vergangenen Tagen mehrere Kracher. Firenze Guelfi soll das überraschend verabschiedete Team, die Red Lions aus der Toskana-Metropole, ersetzen. Weiters kommt ein neues Team in Hamburg, das in den kommenden Tagen die Fans erst über den Namen abstimmen lässt.

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Meister will Liga wechseln

Doch der absolute Hammer folgte am Mittwoch. In einer offiziellen Aussendung verkündete man, dass Nordic Storm, der EFA-Premierenmeister, die Absicht habe die Seiten zu wechseln. "Nordic Storm, Meister der European Football Alliance (EFA) in der Saison 2026, plant zur Saison 2027 den Beitritt zur American Football League Europe (AFLE), vorbehaltlich des Abschlusses bestimmter vertraglicher und organisatorischer Schritte", steht in der offiziellen Aussendung der Liga.

Auch AFLE-CEO Jim Tomsula freut sich über den Plan, der für ein kleines Beben in Football-Europa sorgen würde: „Ein Meister sucht die Bühne, auf der er sich mit den Besten messen kann. Dass Nordic Storm der AFLE beitreten will, ist für uns keine Trophäe. Es ist eine Verantwortung." Auch Storm-Boss Michael Planeta stellt klar, dass für in die AFLE auf lange Sicht die richtige Wahl sei: "Wir haben eine Meisterschaft gewonnen, und jetzt wollen wir helfen, etwas Größeres aufzubauen: eine geeintere europäische Football-Landschaft."

AFLE-Boss Jim Tomsula. © GEPA pictures/ Alexander Solc

Eine Reaktion seitens der EFA und was ein möglicher Abgang bedeutet ist derzeit noch offen. Klar ist, dass hinter den Kulissen bereits seit Wochen um die Zukunft der Skandinavier gestritten wird. Ein Wechsel wäre ein absoluter Hammer, doch die finale Entscheidung könnte noch länger auf sich warten lassen.