Sie entscheidet über Abstieg von Manchester City

Im Finanzskandal rückt das mögliche Strafmaß immer näher.

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Dem Klub von Superstar Erling Haaland droht bei einer endgültigen Verurteilung wegen der Verstöße gegen die Finanzregeln der Zwangsabstieg. Doch aktuell scheinen sich die Citizens davon nicht beeinflussen zu lassen. Im Gegenteil. In der Premier League liegt man auf Platz 2, in der Champions League feierte man zuletzt - dank eines Siegestreffers von Haaland - einen 3:2-Erfolg gegen RB Leipzig.

Doch in England bereitet man sich in der Zwischenzeit auf die Entscheidung der Premier League vor. Doch wer sind die Menschen, die über das Schicksal des zehnfachen englischen Meisters und CL-Siegers von 2023 entscheiden?

Brittain ist Manchester-United-Anhängerin

Wie die BBC berichtet, gibt der fünfköpfige Vorstand der Premier League eine Empfehlung zum Strafmaß ab. Doch wer sitzt im Vorstand der finanzstärksten Liga der Welt?

Alison Brittain (Vorsitzende): Die ehemalige Managerin aus der Finanz- und Hotelbranche steht seit 2022 an der Spitze der Premier League. 2025 wurde sie für eine zweite Amtszeit bestätigt. Bezeichnet sich als lebenslange Manchester-United-Anhängerin.

Richard Masters (Geschäftsführer): Er leitet die Premier League seit 2019 und verteidigt das Vorgehen der Liga. Die Finanzregeln müssten für alle Klubs gleichermaßen gelten.

Mai Fyfield: Die ehemalige Sky-Managerin verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vergabe der Premier-League-TV-Rechte und ist heute bei BBC Commercial tätig.

Dharmash Mistry: Der Technologieinvestor leitet den Prüfungs- und Finanzausschuss der Liga und vertritt sie im Vorstand des englischen Fußballverbandes. Gilt laut BBC als Fan von Arsenal.

Matthew Ryder: Der renommierte Anwalt und ehemalige stellvertretende Bürgermeister Londons leitet die juristische Beratungsgruppe der Premier League.

Letztes Wort: Unabhängige Kommission

Der Vorstand vereint wirtschaftliche, juristische und mediale Expertise. Allerdings: Seine Empfehlung wird im Verfahren berücksichtigt, das letzte Wort hat jedoch die unabhängige Kommission.