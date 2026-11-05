ÖFB-Power trotz Sorgen: Ilzer fordert Palace mit Rückkehrer Prass

Personalsorgen vor dem Europa-League-Kracher: TSG Hoffenheim reist extrem ersatzgeschwächt zu Crystal Palace, doch Trainer Christian Ilzer darf auf ÖFB-Star Alexander Prass bauen.

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Christian Ilzers Hoffnungen auf die Rückkehr mehrerer Leistungsträger vor der schweren Europa-League-Aufgabe bei Crystal Palace (18:45 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker) haben einen dämpfenden Rückschlag erlitten. Der österreichische TSG-Trainer muss am 4. Spieltag in London auf zahlreiche Schlüsselspieler verzichten und wird bei der Aufstellung gezwungenermaßen stark improvisieren. Nach der bitteren 0:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Werder Bremen, bei der Ilzer gleich fünf Debütanten ins kalte Wasser werfen musste, bleibt die Ersatzbank auf der Insel dünn besetzt.

Nächster Verletzungs-Schock vor der Reise nach London

Neben den muskulär angeschlagenen Bambasé Conté und Vladimir Coufal muss Hoffenheim auch auf Angreifer Max Moerstedt verzichten, der nach einem Verdacht auf Gehirnerschütterung weiter geschont wird. Besonders schwer wiegt zudem der Ausfall von Adam Hlozek: Der Tscheche verletzte sich beim jüngsten Ligaspiel erneut an der Wade und steht Ilzer im Selhurst Park definitiv nicht zur Verfügung. Auf der Reservebank der Sinsheimer werden daher erneut vor allem Akteure aus der zweiten Mannschaft Platz nehmen müssen.

Prass-Rückkehr gibt Hoffnung für den Europa-League-Schlager

Emotionen pur im Archivbild: Hoffenheims ÖFB-Legionär Alexander Prass jubelt lautstark nach seinem Treffer mit abgezogenem Trikot – eine Aktion, die ihm eine Gelb-Rot-Sperre einbrachte, nach der er nun im heutigen Europa-League-Match bei Crystal Palace wieder in den Kader von Trainer Christian Ilzer zurückkehrt. © IMAGO/Beautiful Sports

Ein wichtiger Hoffnungsschimmer bleibt dem steirischen Cheftrainer jedoch erhalten: ÖFB-Teamspieler Alexander Prass steht nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder im Kader der Deutschen. Der 25-jährige Österreicher hatte beim Heimsieg gegen Bayer Leverkusen wegen überschwänglichen Trikot-Jubels gefehlt und brennt nun auf seine Rückkehr in die Startelf. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Prass will Ilzer trotz des extremen Verletzungspechs die Überraschung im Duell gegen den Premier-League-Klub erzwingen.