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Für Rapids irren Rekord: WAC als letzte Hürde

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ABD0222_20261024 - WIEN - ÖSTERREICH: Jubelstimmung in der Mannschaft von SK Rapid am Samstag, 24. Oktober 2026, anl. einer Fußball-Bundesliga-Begegnung zwischen SK Rapid und SC Austria Lustenau im Allianz-Stadion in Wien. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Der SK Rapid hat einen fast 80-jährigen Vereinsrekord im Visier. Alleine dieser Umstand zeigt, auf was für einer Erfolgswelle sie aktuell schwimmen.
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Es war die Saison 1987/88, Rapid ging unter Trainer Otto "Maximale" Baric als Titelverteidiger in die Saison und hatte den dritten Meisterteller in fünf Jahren angepeilt.

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Am Ende der Saison stemmten die Grün-Weißen diesen auch deshalb in die Höhe, weil die Saison in historischem Ausmaß gestartet wurde: Zehn Siege aus den ersten elf Partien.

Happel, Hanappi & Co. im Visier

39 Jahre später zog das Team von Johannes Hoff Thorup bereits gleich, beim Rückrunden-Start gegen den WAC am Freitag (19.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) soll nun also Klub-Geschichte geschrieben werden – mit einem Rekord aus 1950/51.

Rapids Team aus 1950/51
Rapids Team aus 1950/51 © APA

Das Team rund um die absoluten Rapid-Größen Ernst Happel, Gerhard Hanappi, Robert Dienst oder Alfred Körner gewann elf der ersten zwölf Ligaspiele. Um gleichzuziehen, braucht es drei Punkte.

Der Erste trifft auf den Letzten

Einen besseren Gegner hätte man sich vermeintlich kaum aussuchen können, immerhin sind die Wolfsberger weiterhin das Tabellen-Schlusslicht.

Einen Gegner zu unterschätzen, kann und will sich Rapid ohnehin nicht leisten. "Wir müssen respektvoll sein und diszipliniert in unserer Leistung", nannte es der Rapid-Coach bei der PK.

Schmids exzellente Bilanz in Wien-Hütteldorf

Das 1:1 gegen Sturm zeigte zudem bereits: Manfred Schmids Teams können Favoriten ärgern. Von seinen bislang sieben Auftritten im Allianz-Stadion verlor der Ex-Austrianer auch nur ein einziges (2S, 4U).

Trotz des WAC-Trainerwechsels will sich Hoff Thorup aber nicht darauf konzentrieren: "Es geht hauptsächlich um uns, wir müssen unsere Qualität und unsere Stärken ausspielen. Ich bin sehr zuversichtlich bezüglich unserer Leistung."

Die letzten drei Duelle der beiden Teams gingen aber klar an die Wiener. Gewinnen sie auch diesmal, wackelt sogar der Bundesliga-Startrekord von Salzburg.

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