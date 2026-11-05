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Weltkonzern steigt bei Red Bull ein

Igor Santovac
von
Formel-1-Fahrer im Red Bull Outfit jubelt mit geballter Faust auf einer Rennstrecke.
© Getty Images
Max Verstappen bekommt in der nächsten Saison einen neuen Look verpasst.
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Wie internationale Medien berichten, arbeitet der britisch-österreichische Rennstall künftig mit dem deutschen Sportartikel-Riesen adidas zusammen. Nach ersten Gerüchten im Frühjahr sorgen nun geleakte Aufnahmen für Gewissheit.

Schnappschuss bei Fotoshooting

Offiziell verkündet wurde die Allianz zwar weder von Red Bull noch von adidas, doch Bilder aus den sozialen Medien lassen kaum noch Zweifel zu. Die Aufnahmen stammen von einem privaten Schnappschuss während eines offiziellen Fotoshootings: Sie zeigen F1-Vierfach-Champion Max Verstappen in einem Red-Bull-Poloshirt – unübersehbar verziert mit den charakteristischen drei Streifen von adidas.

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adidas zahlt 27 Mio. Euro pro Jahr

Schon im März hatte unter anderem die Bild über eine bevorstehende Liaison spekuliert. Die unverhofft aufgetauchten Fotos bestätigen die Kooperation nun mehr oder minder hinter den Kulissen.

Laut Berichten lässt sich der Welt-Konzern den Einstieg beim Top-Team einiges kosten:

Vertragslaufzeit: Vorerst auf drei Jahre ausgelegt.

Finanzvolumen: Red Bull soll pro Saison rund 27 Millionen Euro kassieren.

Ablöse: adidas löst den bisherigen britischen Ausrüster Castore ab, der seit 2023 an Bord war.

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