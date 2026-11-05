oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Zu ungefährlich

0:2! Schwache Bullen gehen in Anderlecht leer aus

Sport Redaktion
von
BRUSSELS,BELGIUM,05.NOV.26 - SOCCER - UEFA Europa League, group stage, RSC Anderlecht vs Red Bull Salzburg. Image shows the disappointment of Valentin Zabransky (RBS). Photo: GEPA pictures/ Isosport/ David Catry
© GEPA pictures
In der ersten Halbzeit komplett überfordert, in der zweiten trotz Kontrolle zu ungefährlich. So gab es für Red Bull Salzburg in Anderlecht nichts zu holen.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach viel Abtasten waren es die Gastgeber, die zum ersten Mal richtig gefährlich wurden. Leandro Morgalla blockte einen Abschluss von Mihajlo Cvetkovic genau richtig (12.).

Auch interessant

Kostet Streit Ferrari Millionen?

Vienna Vikings reagieren auf Football-Beben: "Ein großartiger Tag"

Verstappen attackiert Ferrari: "Größeres Problem"

Die Chance war aber nur für die Belgier eine Motivationsspritze. Der Druck wurde immer größer, der erste Treffer hatte es aber in sich. Aus rund 20 Metern setzte Ludwig Augustinsson zu einem direkten Freistoß an, den er mit links ins Kreuzeck zirkelte (20.). Christian Zawieschitzky konnte nur hinterherschauen.

Zawieschitzky mit Top-Leistung

Und sie ließen nicht locker, nur vier Minuten später verhinderte der Keeper in einem Eins-gegen-Eins den Gegentreffer. Der 19-Jährige überzeugte in der ersten Halbzeit als einziger Bulle, mit einer weiteren Parade (41.) gegen Lukas Ambros hielt er diese im Spiel.

Sie konnten sich also glücklich schätzen, nur mit 0:1 in die Kabinen zu gehen.

Bullen übernehmen die Kontrolle

Nach dem Pausentee ergriff das Team von Danny Röhl mehr die Initiative.

Es dauerte dennoch bis zur 55. Minute, ehe eine Flanke zum ersten Salzburger Schuss aufs Tor mutierte. Durch die fehlende Bullen-Präzision gab es aber dennoch keine Chancenflut.

Beim vermeintlichen 2:0 der Belgier hatte Salzburg dann noch Glück, weil der Ball vor der Flanke bereits im Out war (76.).

Anderlecht-Konter brandgefährlich

Colin Coosemans war aber ebenso zur Stelle, einen Abschluss aus nächster Nähe parierte der RSC-Keeper mit dem Gesicht (84.). Tim Drexlers Halbvolley hätte aber im Tor einschlagen müssen.

Zawieschitzky verhinderte kurz danach erneut ein Eins-gegen-Eins (87.), in der 90. Minute war er dann aber chancenlos.

BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 05: Tawfik Bentayeb of RSC Anderlecht has a shot saved by Christian Zawieschitzky of FC Red Bull Salzburg during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4 match between RSC Anderlecht and FC Salzburg at RSC Anderlecht Stadium on November 05, 2026 in Brussels, Belgium. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
An Zawieschitzky lag es definitiv nicht © Getty Images

Marten Winkler nutzte die freiwerdenden Räume im Lotto-Park, ließ sich die Chance aufs 2:0 mit einem Lupfer nicht nehmen (90.).

Damit bleibt Salzburger weiter bei vier Punkten und trauert nach dem 2:2 gegen Celje den nächsten hinterher. Die Belgier ziehen damit um zwei Punkte vorbei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach 8 Jahren: Lady Gaga gibt Gratis-Konzert an der Copacabana

Kreuzer neuer Sportlicher Leiter des KSC

Soldatin verliert gegen Raab

Klopp überrascht mit Youngster und Stürmer-Comeback

0:2! Schwache Bullen gehen in Anderlecht leer aus

Sie entscheidet über Abstieg von Manchester City

Mega-Efeuteppich stürzte auf Geh- und Radweg

ÖFB-Power trotz Sorgen: Ilzer fordert Palace mit Rückkehrer Prass

Gehört Sardinien bald zur Schweiz?

Rapid präsentiert namhaften Sponsor