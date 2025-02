Geisel-Übergabe: Baby Kfir (2) ist tot

Baby Kfir wurde im Alter von nur einem Jahr von Hamas-Terroristen entführt. Jetzt kommt die erschütternde Nachricht, dass das Kleinkind und seine Familie tot sind.

Das Forum der Geisel-Familien in Israel hat den Tod der beiden jüngsten Hamas-Geiseln bestätigt. "Wir haben die erschütternde Nachricht erhalten, dass Shiri Bibas, ihre Kinder Ariel und Kfir und Oded Lifshitz nicht mehr unter uns sind", erklärte das Forum am Mittwoch. Die Hamas hatte die beiden Kleinkinder und ihre deutsch-israelische Mutter bereits im November 2023 für tot erklärt und am Dienstag angekündigt, dass ihre Leichen am Donnerstag an Israel übergeben werden sollen.

Am Samstag werden sechs lebende Geiseln freigelassen

Am Samstag werden zudem sechs lebende Geiseln an Israel übergeben. Es handelt sich laut Hamas und die letzten noch lebenden der 33 Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Deals freikommen sollten. Laut einer vom Forum der Geisel-Familien zuvor veröffentlichten Liste handelt es sich um den österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger Tal Shoham (39), drei vom Nova-Festival entführte junge Männer - Omer Wenkert (23), Omer Shem-Tov (22) und Eliya Cohen (27) - sowie zwei psychisch kranke Männer, die bereits seit mehr als einem Jahrzehnt im Gazastreifen festgehalten werden. Der äthiopischstämmige Israeli Avera Mengistu (37) war 2014 freiwillig in den Gazastreifen eingedrungen, ebenso ein Jahr später der israelische Beduine Hisham al-Sayed (37).

Verbliebene Geiseln

Für die erste Phase der seit dem 19. Jänner geltenden Waffenruhe war der Austausch von insgesamt 33 israelischen Geiseln gegen hunderte palästinensische Häftlinge vereinbart worden. Die zweite Phase der Waffenruhe, die am 2. März beginnen soll, sieht dann die Übergabe der verbliebenen Geiseln vor. Die Verhandlungen für die Modalitäten der zweiten Phase hätten eigentlich bereits am 3. Februar beginnen sollen. Israel erklärte am Dienstag, dass die Gespräche mit den Vermittlern nun in dieser Woche beginnen sollen. Die Hamas erklärte am Mittwoch, sie sei dazu bereit, in der zweiten Phase der Waffenruhe alle verbliebenen Geiseln gemeinsam in einer Übergabe frei zu lassen. Das unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katars ausgehandelte Abkommen sieht vor, in einer dritten Phase den Wiederaufbau des Gazastreifens einzuleiten.

Den Krieg im Gazastreifen hatten die Hamas und mit ihr verbündete Gruppen mit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Dabei wurden offiziellen israelischen Angaben zufolge 1.211 Menschen getötet, 251 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt.

Israel ging seit dem Hamas-Überfall massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die nicht unabhängig überprüft werden, mehr als 47.290 Menschen getötet. Die Behörde unterscheidet allerdings nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten.