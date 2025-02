Hamas übergab drei weitere Geiseln

498 Tage waren Sagui Dekel-Chen (36), Alexander Trufanov (29) und Yair Horn (46) von der Terror-Organisation Hamas gefangen gehalten. Jetzt wurden sie freigelassen.

Gaza. Nach einem Nervenkrieg um die Zukunft der Waffenruhe im Gazastreifen hat die islamistische Hamas am Samstag nun doch drei weitere israelische Geiseln freilassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie die Männer an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Es handelt sich um Alexander (Sascha) Trufanov (29), Sagui Dekel-Chen (36) sowie Iair Horn (46). Im Gegenzug soll Israel Hunderte inhaftierte Palästinenser auf freien Fuß setzen.

Tagelang hing Waffenruhe am seidenen Faden

Die Waffenruhe war tagelang am seidenen Faden gehangen, nachdem die Hamas eine Aussetzung der Geiselfreilassungen verkündet hatte. Israel verstoße gegen Vereinbarungen und behindere Hilfslieferungen, meinten die Islamisten. US-Präsident Donald Trump forderte daraufhin ultimativ die Freilassung gleich aller Geiseln bis Samstagmittag. Sonst breche "die Hölle los", drohte er.

Eigentlich sollten die letzten der bisher noch 76 israelischen Geiseln erst in einer zweiten Phase freikommen, über die noch gar nicht verhandelt wird. Israel warnte, der Krieg werde noch härter fortgesetzt, falls die Geiseln nicht freikämen.

Fristgerecht übermittelte die Terrororganisation auch die Namen der drei Geiseln. Sie waren verschleppt worden, als die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfiel und damit den Gaza-Krieg auslöste.