Intensivstation! Sepsis! Große Sorge um Fritz Wepper

Schauspieler Fritz Wepper wurde ins Spital gebracht.

Erst vor wenigen Wochen musste Schauspiel-Star Fritz Wepper (82) einen schweren Verlust verkraften. Sein jüngerer Bruder Elmar starb mit 79 Jahren ganz plötzlich - laut Medien - an einem akuten Herzversagen.

Intensivstation

Nun ist es Fritz Wepper, der seine Familie und Fans in Sorge versetzt. Er musste vor einigen Tagen in ein Krankenhaus in München gebracht werden, dort wurde herausgefunden, dass er an einer Sepsis, einer Blutvergiftung leidet! Das berichtet die Bild. Wepper musste sogar auf der Intensivstation behandelt werden, war einige Tage nicht ansprechbar. Es ist nicht die erste Sepsis, die dem Schauspieler zu schaffen macht.

Nicht erste Erkrankung

Auch 2011 hatte er sich eine Vergiftung - durch einen Kratzer - zugezogen. Damals war es sehr knapp sagte Wepper gegenüber der Bild: "Eine Nacht war ich auf der Kippe. Einen Tag später in der Klinik und ich wäre tot."

Derzeit soll Wepper stabil sein, bald in ein Klinikum nahe seines Wohnortes verlegt werden.