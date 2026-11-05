Couleur-Kappen-Diebstahl in Graz: Haftstrafen, Schmerzensgeld und Schadenersatz

Für die Burschenschafter-Kappe muss 100 Euro Schadenersatz bezahlt werden.

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Der Prozess gegen sieben Angeklagte wegen eines Angriffs auf einen Gast des Grazer Akademikerballs im Jänner 2025 hat, wie Medien am Donnerstag berichteten, am Mittwoch mit Schuldsprüchen geendet. Den Männern und Frauen wurde vorgeworfen, einem Besucher die Burschenschafter-Kappe weggenommen zu haben. Einer wurde nun, nicht rechtskräftig, wegen Diebstahls und fahrlässiger Körperverletzung zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt, die anderen wegen Beitragstäterschaft.

2.000 Euro Schmerzensgeld

Die sechs "Helfer" beim Diebstahl wurden zu je einem Monat bedingter Haft verurteilt. Die Haftstrafen werden auf drei Jahre bedingt nachgesehen. Außerdem müssen insgesamt 2.000 Euro Schmerzengeld und 100 Euro Schadenersatz für die Kappe bezahlt werden. Das Opfer war nach dem Diebstahl gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Der Prozess hatte schon im Jänner begonnen, wurde dazwischen einmal abberaumt und hat nun mit den Schuldsprüchen geendet, die allerdings noch nicht rechtskräftig sind, bestätigte das Gericht am Donnerstag.

Mann erlitt Rippenbrüche

Konkret ging es um den Vorfall in der Nacht von 25. auf 26. Jänner 2025, als in Graz im Congress der Akademikerball stattfand. Einer der Besucher war gegen 3.00 Uhr mit seiner Frau auf dem Heimweg, als ihm die Couleur-Kappe vom Kopf gerissen wurde. Er ging zu Boden und erlitt Serienrippenbrüche. Sämtliche Angeklagte stritten ab, ihn gestoßen oder gerempelt zu haben. Aufnahmen konnten einen Raub ebenfalls nicht beweisen, weshalb es zu einer Verurteilung wegen Diebstahls und Körperverletzung kam.