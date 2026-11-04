Steiermark Tourismus wirbt erstmals auf ChatGPT

Steiermark Tourismus bietet im heurigen Winter ein Ski-Opening mit Helene Fischer, 30 Jahre Nightrace in Schladming und vieles mehr.

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Der steirische Wintertourismus hat vor Saisonbeginn die ersten Schwünge gesetzt: Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag nannte zwar den Heimmarkt den "allerwichtigsten", doch seien die östlichen Nachbarn ein "riesengroßer" Potenzialmarkt. Tourismusreferent und LH Mario Kunasek (FPÖ) bekräftigte das steigende Interesse aus den "Nahmärkten". Entsprechend fielen u. a. die Marketingaktivitäten für das Winterland Steiermark aus, rund 1,7 Mio. Euro werden eingesetzt.

Um 25 % mehr Gäste aus Tschechien

Kunasek pries bei der Wintertourismus-Pressekonferenz am Mittwoch in Graz die Zahlen aus dem Winter 2025/26 - alleine bei den Nächtigungen internationaler Gäste habe man um 3,8 Prozent auf 2,929 Mio. zugelegt, ein Plus in absoluten Zahlen um 103.670 Nächtigungen. Gesamt lag man im vergangenen Winter bei 6,069 Mio. Übernachtungen, ein Plus von 2,1 Prozent bzw. 125.765 zusätzlichen Übernachtungen. Besonders bemerkenswert sei der Zuwachs um rund 25 Prozent bei den Gästen aus Tschechien gewesen.

Für den heurigen Winter sei auch die Qualitätsoffensive Hotellerie des Landes wichtig, die mit 5,5 Mio. Euro dotiert sei. Dazu kämen Events wie das Skiopening mit Helene Fischer und das 30-jährige Jubiläum des Nightrace in Schladming. "Man schaut schon sehr neidvoll auf die steirische Tourismus-Aktivitäten", zog Kunasek den Bundesländervergleich.

Erstmals wird mit Ads auf ChatGPT auf einen neuen digitalen Werbekanal gesetzt. Ein Vorteil sei laut Tourismusdirektor Michael Feiertag die Nähe zu den östlichen Märkten: "Aus dem Großraum Wien-Bratislava ist man in zwei Stunden mit dem Pkw etwa am stimmungsvollen Pöllauer Advent in der Oststeiermark."