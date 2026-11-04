Nächster Dortmund-Knall um Marcel Sabitzer (32)

Borussia Dortmund muss beim heutigen Champions-League-Aufeinandertreffen gegen Real Betis ohne den österreichischen Teamspieler Marcel Sabitzer auskommen. Der Mittelfeldakteur steht nicht im Kader.

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Der 32-jährige ÖFB-Teamspieler fehlt dem Team von Trainer Niko Kovac für das Spiel gegen die Spanier. Nach Informationen von Sky fällt der Mittelfeldspieler krankheitsbedingt aus. Sabitzer war bereits bei der Ankunft der Mannschaft am Treffpunkt vor dem Spiel nicht dabei.

Sabitzer fehlt im Mittelfeld

In der aktuellen Saison bringt es Sabitzer auf bislang zwölf Pflichtspieleinsätze im Trikot der Dortmunder. Neben zwei Vorlagen gelang dem Österreicher vor wenigen Tagen sein bisher einziges Saisontor.

Treffer im DFB-Pokal

Diesen Treffer erzielte der ÖFB-Teamspieler in der zweiten Runde des DFB-Pokals per direktem Freistoß gegen Werder Bremen. Nun muss der BVB in der Königsklasse vorerst ohne die Dienste des 32-Jährigen auskommen.